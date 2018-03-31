«Один за всіх»-11: що чекає на глядачів у дев’ятому випуску

Вже завтра, 1 квітня, на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 9 випуску гостросоціального проекту «Один за всіх»-11. На Чернігівщині 33-річний чоловік підозрюється в жорстокому вбивстві 2-річної дівчинки. Звіряче побиття дитини з переломом хребта і крововиливом у мозок сталося на очах у матері, однак перешкоджати нелюдові жінка не наважилася. Більш того, вона стверджує, що смерть маленької Веронічки сталася через епілептичний напад. Розбиратися в непростій трагічній історії буде Дмитро Карпачов разом з гостями та експертами проекту.

По допомогу в «Один за всіх» звернулася рідна сестра Галини – матері вбитої дитини. Тітка Вероніки впевнена, що регулярно бив дівчинку не тільки головний підозрюваний, а й сама мати. Навіть якщо це не так, шокує факт того, що вона не зупинила чоловіка, коли він знущався над її 2-річною донькою.

Щоб пролити світло на те, що трапилося, журналісти проекту зв’язалися і з самою Галею, і з іншими свідками злочину. Як все відбувалося того фатального дня насправді? Що розкриється завдяки детектору брехні? І чи повинен хтось бути покараний за смерть крихітки?

Дивіться 9 випуск «Один за всіх»-11 вже завтра о 21:20 на телеканалі СТБ!