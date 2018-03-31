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Телеканал СТБ / Графік магнітних бур на квітень 2018 року: як впоратися з поганим самопочуттям

Графік магнітних бур на квітень 2018 року: як впоратися з поганим самопочуттям

Телеканал СТБ

Природа безпосередньо впливає на здоров’я і самопочуття людей. Щоб розуміти, до чого готуватися, важливо враховувати графік магнітних бур. Як позбутися поганого самопочуття залежно від розкладу магнітних бур – читайте в матеріалі.

Planet Earth, view from space (Elements of this image furnished by NASA)

У квітні очікується кілька сплесків магнітної активності, які відчують на собі метеозалежні люди. Навіть ті, хто не залежить від погодних умов, можуть зауважити погіршення емоційного та фізичного стану.

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Прогноз магнітних бур на квітень 2018 року

У перших числах місяця очікуються слабкі та середні магнітні бурі. Сплески активності хоч і не досягнуть максимуму, все одно вплинуть на самопочуття. Можливі перепади настрою і раптові головні болі. Фізичну слабкість будуть відчувати метеозалежні люди.

З 15 квітня розпочнеться пік активності небесного явища. Середина місяця стане найскладнішою і для тих, хто метеозалежний, і для незалежних від магнітних бур. Люди, які мають хронічні захворювання, постраждають найбільше. Можливі порушення сну і порушення серцевого ритму.

У кінці місяця магнітні бурі ослабнуть. Самопочуття має покращитися, однак все ще залишаться загальна слабкість і головний біль.

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Як допомогти собі впоратися із магнітними бурями:

бури в пост

  1. Проводити більше часу на свіжому повітрі.
  2. Залишатися у спокійній домашній обстановці.
  3. Уникати сварок і стресу.
  4. При погіршенні стану випити заспокійливий засіб.
  5. Знизити або зовсім припинити фізичні навантаження.
  6. Не вживати алкоголь і шкідливу їжу.
  7. Пити якомога більше води.

Тепер ви підготовлені до негативного впливу магнітних бур і знаєте, як захистити своє здоров’я!

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