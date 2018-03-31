«Битва екстрасенсів»: ясновидці з’ясують, чому хвороби атакували сім’ю загиблого чоловіка

1 квітня о 19:00 на СТБ вийде четвертий випуск 18 сезону містичного проекту «Битва екстрасенсів». Спочатку ясновидцям потрібно буде відчути, що об’єднує незнайомців із двох кімнат, а потім розслідувати історію багатодітної жінки, п’ятеро дітей якої почали різко хворіти після смерті свого батька.

Перше випробування відбудеться у два етапи. В одній з кімнат зберуться шість осіб. Всіх їх об’єднує щось спільне. Що саме – повинні з’ясувати ясновидці. І тільки ті екстрасенси, які відчують, який саме зв’язок існує між людьми в першій кімнаті, зможуть пройти в другу.

«Тут дуже багато темних сил», – шокує одна з учасниць проекту.

У другій кімнаті ясновидців зустрінуть актриса Ольга Сумська та 7 незнайомців. Екстрасенси повинні визначити, кого з цих людей і за яким принципом варто приєднати до присутніх у першій кімнаті.

Героїнею другого випробування стане багатодітна мама Надія Тробич із Києва. Її діти почали різко хворіти після смерті свого батька. Їм не допомагають ні лікарі, ні церква. Остання надія – екстрасенси.

«Я сиджу серед живих людей, а відчуваю себе, ніби на кладовищі», – повідомить один з екстрасенсів.

Чи зможуть ясновидці не тільки побороти дитячі хвороби, а й знайти ту, яка ховається від рідних довгих 10 років, – дізнайтеся цієї неділі, 1 квітня, о 19:00 на СТБ.

Читайте більше цікавих новин в Viber і Telegram СТБ