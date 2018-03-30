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Телеканал СТБ / Теплий Олексій: прикмети на 30 березня 2018

Теплий Олексій: прикмети на 30 березня 2018

Телеканал СТБ

Сьогодні, 30 березня, Православною церквою вшановується пам’ять Святого Олексія (Теплого Олекси). Дізнайтеся прикмети на цей день у нашому матеріалі.

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Дізнайтеся прикмети на Теплого Олекси 2017 у нашому матеріалі!

Дізнайтеся прикмети на Теплого Олекси 2018 у нашому матеріалі!

День Теплого Олекси найчастіше дійсно видається теплим: сніг уже відтанув, сонечко гріє першими променями, а світловий день стає довшим. Саме у цей період року наші предки починали підготовку до весняного сезону: перевіряли інвентар, рибалки готували сітки, господині просушували насіння, а відповідальні господарі лагодили вози та змащували всі необхідні запчастини.

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Звичайно, день Олексія, чоловіка Божого, супроводжують і народні прикмети:

Якщо день був теплим – всі могли сміливо чекати на врожайний рік.

Зв’язана цього дня сітка – хороший улов для рибалок до наступного року.

Якщо в будинку була маленька дитина, наші предки намагалися не давати нічого в позики, адже разом з цим можна було віддати всю удачу.

Якщо 30 березня припадає на понеділок – далекі подорожі варто відкласти.

Якщо на горіховому дереві з’являлися сережки, значить весна і тепло прийшли остаточно.

Якщо цього дня зібрати березові бруньки, а також випити березовий сік – можна очиститися і зміцнити здоров’я на майбутній рік.

Увечері наші предки обов’язково збиралися за сімейним столом, аби  провести зиму і вшанувати пам’ять святого Олексія!

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