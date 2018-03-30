Чим здивує п’ятий випуск «Світами за скарбами»

31 березня вийде 5 епізод тревел-шоу, в якому герої спробують себе в ролі дизайнерів. Що ще станеться у новому випуску проекту «Світами за скарбами» – читайте в матеріалі!

Учасникам доведеться обійти римський блошиний ринок, Порта Портезе, щоб відшукати речі для завдання. Парам-учасницям потрібно буде створити два модні образи: авангард та ультрамодний. Гриша незнанням сучасних тенденцій розсмішить усіх навколо, але зрештою створить щось стильне.

Як все відбуватиметься – дивіться у суботу, 31 березня, о 19:00 на СТБ.

Відеоанонс 5 випуску «Світами за скарбами» дивіться просто зараз!

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