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Телеканал СТБ / Афіша концертів на квітень 2018 року в Києві: вибір редакції СТБ

Афіша концертів на квітень 2018 року в Києві: вибір редакції СТБ

Телеканал СТБ

Афіша концертів на квітень 2018 року, яку ми підготували спеціально для вас, допоможе провести наступний весняний місяць у піднесеному і по-справжньому теплому настрої. Завдяки нашій добірці ви зможете якнайкраще спланувати своє дозвілля. Читайте афішу концертів на квітень 2018 року від сайту stb.ua і проведіть вільний час цікаво та весело!

Вівальді і П’яццолла «Пори року»

1 квітня 19:00

Будинок архітектора

Вартість квитків: 250275 грн

вивальди

Helloween. Pumpkins United World Tour 2017/2018

9 квітня 19:00

Київський Палац спорту

Вартість квитків: 7501550 грн

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Nothing but Thieves

10 апреля 20:00

ATLAS

Стоимость билетов: 2200 грн

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Nota Bene Chamber group

12 квітня 19:30

Будинок «Майстер Клас»

Вартість квитків: 150 грн

ота бене

Nazareth

12 квітня 19:00

Міжнародний центр культури та мистецтв

Вартість квитків: 4501950 грн

назарет

Adam Gontier

13 квітня 19:00

Будинок культури НТУУ КПІ

Вартість квитків: 5492199 грн

adam gontier

Табула Раса

14 квітня 22:00

Docker-G pub

Вартість квитків: 125150 грн

табула раса

Бумбокс «Знову трійка»

19 і 20 квітня 20:00

ATLAS

Вартість квитків: 4992199 грн

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Thirty Seconds to Mars

30 квітня 20:00

Київський Палац спорту

Вартість квитків: 12504500 грн

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