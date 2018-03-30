Афіша концертів на квітень 2018 року, яку ми підготували спеціально для вас, допоможе провести наступний весняний місяць у піднесеному і по-справжньому теплому настрої. Завдяки нашій добірці ви зможете якнайкраще спланувати своє дозвілля. Читайте афішу концертів на квітень 2018 року від сайту stb.ua і проведіть вільний час цікаво та весело!
Вівальді і П’яццолла – «Пори року»
1 квітня 19:00
Будинок архітектора
Вартість квитків: 250–275 грн
Helloween. Pumpkins United World Tour 2017/2018
9 квітня 19:00
Київський Палац спорту
Вартість квитків: 750–1550 грн
Nothing but Thieves
10 апреля 20:00
ATLAS
Стоимость билетов: 2200 грн
Nota Bene Chamber group
12 квітня 19:30
Будинок «Майстер Клас»
Вартість квитків: 150 грн
Nazareth
12 квітня 19:00
Міжнародний центр культури та мистецтв
Вартість квитків: 450–1950 грн
Adam Gontier
13 квітня 19:00
Будинок культури НТУУ КПІ
Вартість квитків: 549–2199 грн
Табула Раса
14 квітня 22:00
Docker-G pub
Вартість квитків: 125–150 грн
Бумбокс – «Знову трійка»
19 і 20 квітня 20:00
ATLAS
Вартість квитків: 499–2199 грн
Thirty Seconds to Mars
30 квітня 20:00
Київський Палац спорту
Вартість квитків: 1250–4500 грн