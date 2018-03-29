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Телеканал СТБ / Модні спідниці 2018: які вибрати

Модні спідниці 2018: які вибрати

Телеканал СТБ

Щороку мода диктує свої правила та вносить нові корективи або ж повертає старі тенденції. Мода 2018 дещо відрізняється від торішньої, тож варто розглянути новітні тенденції. Які спідниці варто купувати у 2018 році  — читайте в нашому матеріалі.

Плісировані спідниці

Плісировка стала родзинкою 2017 і не збирається виходити з моди й у 2018 році. У багатьох жінок вона асоціюється зі шкільною формою, тому великою популярністю спідниця не користується, а даремно.

По-перше, незаточена складка виграшно виглядає на фігурі. По-друге, спідниця універсальна та прекрасно підходить як для офісного стилю, так і вечірнього образу.

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Баска

Мода на баску не проходить уже кілька сезонів поспіль, однак у цьому році вона дещо видозмінилася. Відтепер баска не на поясі, як було раніше, а на подолі спідниці. Завдяки цьому спідниця виглядає чепурною.

Спідниця із запахом

Такі спідниці гарні у фасонах з прямим кроєм, трапецією та спідницею-олівцем. Найчастіше їх прикрашають ґудзиками, блискавками та широкими поясами.

Прозорі спідниці

Вони модні не лише у теплу пору року, а й у холодну. Дизайнери на славу попрацювали та утеплили цей виріб, не зіпсувавши ідею. Додатково спідницю прикрасили шифоном, мереживом, сіткою та органзою.

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Шкіряні спідниці

Раніше шкіряні спідниці носили виключно байкерші та надсміливі дівчата-панки. В моді були шкіряні міні-вироби. Проте час змінився, і тепер міні залишилося в минулому, однак не шкіра. У сезоні 2018 модні саме довгі шкіряні спідниці різних фасонів: від “олівців” до кльошу.

Квітковий принт

Спідниці з квітковим принтом — must have на всі сезони року, а не лише у теплі періоди. Відрізняють їх лише відтінки бази: влітку — теплі, взимку — холодні (чорно-сині). А ось квіти можуть бути барвистими завжди.  

Клітинка

Спідниці у клітинку з вовни чи трикотажу — класика сезону. Переважно це одяг ділового стилю. Скрасити його можна яскравими чи класичними блузами або ж светрами.

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Спідниця з розрізом

Спідниця з розрізом збоку знову в моді. Розріз актуальний як для міні-моделі, так і для максі. Він гарно виглядає як на спідницях-олівцях, так і на прямих фасонах. Вони вважаються вельми спокусливими та водночас витонченими.

Будьте жіночними та не забувайте про комфорт, радять світові дизайнери. Думаємо, до них варто дослухатися!