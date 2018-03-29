Цієї п’ятниці, 30.03.2018, Рожден Анусі закохається в… голос! Щасливиця підкорить холостяка з першої ноти. Хто ж вона? Подробиці розповість випуск 4 «Холостяк»-8 від 30.03.2018!

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У новому випуску Іванка запросить Рождена на побачення. Дівчина налаштована дуже серйозно, але холостяк не звик грати за чужими правилами! Яке рішення прийме Рожден — бунтувати чи підкоритися? Дивіться вже завтра, 30.03.2018, о 20:00 на телеканалі СТБ!

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Також Рожден Анусі зробить сенсаційну заяву: холостяк на всю країну зізнається, що закохався в… голос! Перші спільні ноти, гра на піаніно, несміливі дотики — все це ви побачите на рандеву холостяка з прекрасною незнайомкою. Хто ж ця щасливиця? Всі таємниці розкриються завтра, у випуску 4 шоу «Холостяк»-8!

Дивіться свіжий випуск «Холостяк»-8 30.03.2018 о 20:00 на телеканалі СТБ!

Дивіться онлайн випуск 3 «Холостяк»-8 на сайті СТБ!