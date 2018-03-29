Вже 10 квітня в ефірі телеканалу СТБ відбудеться найсміливіша прем’єра цієї весни – масштабний соціально-психологічний проект «ЕксперименТИ». Його ведучий – дуже відомий в Україні молодий український генетик Олександр Коляда.

«ЕксперименТИ» – власна розробка телеканалу СТБ. Над створенням проекту працює Творче об’єднання Оксани Болкун, яке втілило в життя кілька сезонів найпопулярніших талант-шоу каналу («Х-фактор», «Україна має талант. Діти»).

Приготуйся! Адже протягом 8 тижнів ти побачиш найрізноманітніші соціальні та психологічні, веселі та сумні експерименти: у транспорті, на вулицях міста та в найнесподіваніших місцях – церкві, СІЗО та інших. Випадкові перехожі вже стали частиною резонансних експериментів, навіть не підозрюючи про це. Прийшла і твоя черга пізнати себе.

«Кожен із 8 випусків ми присвятимо одній темі. Що перемагає в нас: чоловіче чи жіноче, жорстокість чи людяність, самодостатність чи залежність? Що обирає більшість із нас: обман чи довіру, межі чи свободу, злитися з натовпом чи зберегти індивідуальність? Вибір – за тобою. Ми провели більш ніж 100 експериментів, і ти точно потрапив до одного з них – у маршрутці, в магазині на касі, в таксі з «дивним» водієм або просто відповівши на телефонний дзвінок. А якщо ні – ти пройдеш їх разом з нами, дивлячись ефір. «ЕксперименТИ» – велика телевізійна гра, у якій ми нікого не засуджуємо, але завдяки якій ти побачиш, як чинять реальні люди у реальних ситуаціях, хто тебе оточує. І, що найголовніше, дізнаєшся, хто ТИ», – попереджає Оксана Болкун.

Новий проект СТБ – сміливий експеримент і для Олександра Коляди, який, звичайно, має досвід публічних виступів, але у ролі телеведучого все ж спробує себе вперше. Деякі експерименти навіть для нього, вченого з 15-річним стажем, відкрили додаткові нюанси людської натури.

«Проект «ЕксперименТИ» унікальний тим, що він про людей, які живуть поруч із нами. У нас немає сюжетних ліній – ми просто розбираємо явища та ситуації, які відбуваються щодня. Я дуже люблю, коли знання приносять користь і допомагають подивитися по-іншому на себе та оточуючих, тому ми разом з глядачем зазирнемо вглиб людської душі. Все буде динамічно та насичено. І я хочу, щоб людина після кожного випуску сідала та думала, що світ не тільки такий, яким вона його звикла уявляти. «ЕксперименТИ» – це можливість подивитися на всіх нас зі сторони», – каже Олександр.

Ну що, готовий переконатися, що «ЕксперименТИ» – це ТИ? Долучайся до найсміливішої прем’єри – з 10 квітня щовівторка о 20:00 на СТБ.

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