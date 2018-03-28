Вже завтра, 29 березня, на телеканалі СТБ вийде 9 випуск «Я соромлюсь свого тіла»-5. Новий епізод вразить глядачів шокуючими медичними й особистими історіями та вкотре доведе, що перемоги над хворобами можливі. Головне – вірити. Також лікарі проекту вперше за п’ять років здійснять масштабний медичний огляд школярів. Докладніше – в матеріалі.

Першою пацієнткою Катерини Безвершенко стане 5-річна Соломія Тимків. Через вроджену важку форму іхтіозу її шкіра дуже суха та тріскається. Генетичне захворювання, котре називають хворобою риб’ячої луски, невиліковне, та лікарі «Я соромлюсь свого тіла» зроблять усе можливе, аби знайти спосіб покращити стан дівчинки. Однак передусім Соломійка має пройти обстеження, адже іхтіоз вражає не лише шкіру, а й інші органи. Якими будуть його результати? Чи дозволить це допомогти Соломійці? Дізнайтеся завтра о 20:00!

Ще одна юна пацієнтка неабияк вразить ведучу. В 9 років Наталка Могилевич бачить лише на 10% та має IV ступінь ожиріння. Разом з мамою вони мріють, щоб дівчинка нарешті зняла окуляри, а також хочуть з’ясувати, в чому причина стрімкого набору ваги.

На прийом до Валерія Ославського завітає 54-річна Людмила Велика зі скаргами на здавлювання у горлі. Жінка впевнена, що причина недуги – ниточка від хустинки, яку вона проковтнула 10 років тому.

Далі Валерій Ославський разом зі своєю донькою Христиною та Катериною Безвершенко проведуть перший за 5 років масштабний медичний огляд школярів. У дітей перевірять зір та поставу. В якому стані здоров’я учнів?

А пацієнтом Людмили Шупенюк стане 27-річний Вадим Сторчак. Високий тиск, болі у серці й голові не лише ставлять під загрозу його життя, а й руйнують родину. Доки чоловік ходить по лікарях в пошуках того, хто нарешті поставить йому діагноз, дружина вимушена самотужки працювати та доглядати за трьома дітьми. Лікарі проекту знайдуть справжню причину хворобливого стану Вадима і вона всіх здивує.

Потім акушер-гінеколог та за сумісництвом ведуча проекту огляне пацієнтку з інтимною проблемою, 30-тирічну Інну Поцілуєву, у якої кіста гартнерового ходу розмірами майже з куряче яйце. Наостанок на продовження експерименту минулого тижня Людмила Шупенюк допоможе українкам омолодити… статеві губи.

Не пропустіть 9 випуск «Я соромлюсь свого тіла»-5 завтра о 20:00 на телеканалі СТБ!

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