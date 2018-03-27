Олег Винник подарував голос «Зачарованому Принцу»

Головний герой анімації «Зачарований Принц» заговорив голосом відомого українського співака і судді «Х-фактор»-8 Олега Винника. За сюжетом Принц-красунчик, від якого в захваті вся жіноча половина королівства, зачарований і повинен знайти своє справжнє кохання, поки йому не виповнилося 21 рік. На цьому непростому шляху йому доведеться подолати безліч випробувань і перешкод. Детальніше – у матеріалі.

«Зачарований Принц» – анімація від продюсерів франшизи «Шрек». Вона відрізняється прекрасним гумором, несподіваними сюжетними поворотами і виразними персонажами. Звичайно, голос Принцу-красунчику подарував Олег Винник.

«Це мій перший досвід дубляжу мультфільмів і я дуже хвилювався перед початком. Але робота настільки захопила мене, що працював я з величезним задоволенням. Це прекрасно – почувати себе у ролі Принца»,- зізнався Винник.

Чи вдалося Принцу позбутися чар і врятувати королівство можна буде дізнатися 24 травня, коли фільм вийде в український прокат.