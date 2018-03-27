28.03.2018 у 9 випуску «МастерШеф» підлітки спробують себе в ролі скульпторів. Із простого тіста капітани повинні будуть зліпити підказки, за якими їхні команди відгадають рецепти. Але чи зрозуміє їх значення решта учасників чи інтерпретує по-своєму?

Марк Левинський з усією старанністю ліпив свої кулінарні шедеври, щоб донести до команди рецепт страви. Своєю роботою хлопець був задоволений, але його колеги побачили в цих творах зовсім інші інгредієнти. Чи вдасться команді Марка приготувати правильну страву чи хтось із них все-таки одягне чорний фартух?

Ярик Вархоляк дуже переживає за свій слух, що скоро стане чути гірше бабусі. Адже на кухні «МастерШеф» його раз у раз оточують гучні звуки, що видає «зухвалий суддя». На якому конкурсі Дмитро Горовенко буде використовувати пневматичний горн — дізнаємося вже завтра о 20:00 на телеканалі СТБ.

Вона знає його, як «Отче наш». Ні, вона знає його, як розташування всіх магазинів! Кого ж так довго приховувала Танюша Куриленко? Вона розкриє цей секрет у 9 випуску «МастерШеф».

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