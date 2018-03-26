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Телеканал СТБ / «Вікна-новини» покажуть спецпроект про звільнених українських полонених

«Вікна-новини» покажуть спецпроект про звільнених українських полонених

Телеканал СТБ

26 березня у програмі «Вікна-новини» на СТБ стартує п’ятисерійний спецпроект   «Свобода» кореспондента Дар’ї Давидової. В основі циклу сюжетів – історії учасників -наймасштабнішого обміну полоненими за всю історію АТО – 27 грудня 2017 року. Телеглядачі дізнаються, як змінила життя звільнених тоді українців довгоочікувана свобода.

спецпроект свобода

«Що таке свобода? У кожного з наших героїв своя відповідь. Для одного це нові можливості, для іншого велика відповідальність. Але всі вони визнають, що свобода це головна цінність, яку усвідомлюєш, тільки втративши. Переоцінивши в полоні своє минуле, герої спецпроекту будують нове життя з поправкою на цю головну цінність: свободу думок, слів і дій», – розповідає автор спецпроекту Дар’я Давидова.

Втім, не всі з них ще освоїлися з цією свободою і поки не знають, як оговтатися після пережитого. Адже від звільнення до виходу спецпроекту в ефір минуло всього три місяці. Цього часу, звісно, недостатньо, щоб повністю реабілітуватися. Один із героїв, наприклад, погодився взяти участь у зйомках за умови, що тема тортур – табу.

У спецпроекті глядачі побачать такі історії:

  1. Військовослужбовця, який пробув у полоні 1057 днів. За цей час він схуднув на 25 кг. Прочитав там Біблію, повірив у Бога і переосмислив своє життя. Тепер відчувати свободу він прагне у всьому, навіть у роботі.
  2. Двох фанів луганського ФК «Зоря». Друзі-ультрас потрапили в полон через свої патріотичні акції в окупованому Луганську.
  3. Мешканця Горлівки, фотографія якого в день звільнення облетіла всю мережу. Він стояв посеред аеродрому сам – його ніхто не зустрічав. Деякий час він поділяв погляди сепаратистів. Потім випадково потрапив у полон з підозрою у шпигунстві та взяв на себе всі звинувачення. Його звільнили, але йти було нікуди. Зараз він намагається почати нове життя з чистого аркуша в Києві.
  4. Донецького викладача, який, як і попередній герой, після звільнення лишився сам. На відміну від відомого вченого-релігієзнавця Ігоря Козловського, після звільнення героя спецпроекту не очікував ряд вигідних пропозицій щодо працевлаштування. Він сам повинен стати на ноги у чужому для нього місті.
  5. Остання історія присвячена людям, які все ще чекають звільнення. Рідні одного з військовослужбовців були переконані, що їхній син також потрапить у цей великий обмін, але цього не сталося. Однак його мати, попри все, не шкодує, що син пішов захищати свою батьківщину.

Дивіться спецпроект «Свобода» з 26 по 30 березня у програмі «Вікна-новини» о 17:30 і 22.00 на СТБ.

Відеоанонс за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=5ZJ-2cZ_ZzA