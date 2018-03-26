Гарне тісто – гарантія вдалої паски. Виберіть один із трьох рецептів тіста на Великдень, які ми підібрали для вас.
ПАСХАЛЬНЕ ТІСТО №1
Інгредієнти:
- Дріжджі сухі — пачка (30 г)
- Тепле молоко — 500 мл
- Борошно
- Вершкове масло топлене — 200 г
- Яйця (жовтки) — 10 шт.
- Сода — щіпка
- Сіль — 1 ч. л.
- Вершки — 150 г
- Цукрова пудра — 1 стакан
- Родзинки — жменя
- Цукати — жменя
- Сухофрукти — жменя
Приготування:
Готуємо опару.
- Дріжджі розвести невеликою кількістю теплого молока. З’єднуємо тепле молоко, підігріті вершки і трохи просіяного борошна. Консистенція тіста повинна вийти як на оладки. Ретельно перемішуємо і додаємо розведені дріжджі.
- Ще раз перемішуємо і залишаємо в теплому місці для бродіння. Коли опара збільшиться у 2 рази, замішуємо тісто.
Готуємо тісто.
- Жовтки розтираємо з цукровою пудрою і додаємо опару, що піднялася. Обережно додаємо топлене масло, соду, сіль, борошно, а також родзинки, цукати, сухофрукти і замішуємо тісто. Даємо йому знову піднятися, добре вимішуємо і викладаємо у форму.
- Ставимо паску в розігріту до 170°С духовку. Випікаємо до готовності. Готовність паски перевіряємо дерев’яною паличкою або на вагу — готовий виріб буде значно легше сирого.
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ПАСХАЛЬНЕ ТІСТО №2
Інгредіенти:
- Дріжджі пресовані – 25 г
- Молоко топлене – 400 г
- Масло вершкове – 150 г
- Цукор – 200 г
- Морква терта – 0,50 стакан
- Яйця – 2 шт
- Апельсини – 2 шт
- Ванільний цукор – 15 г
- Борошно за смаком
- Цукати за смаком
- Родзинки за смаком
- Сіль за смаком
- Яєчний білок (для глазурі) – 1 шт
- Цукрова пудра (для глазурі) – 3 ст. л.
Приготування:
- Змішуємо дріжджі і тепле молоко (200 мл). Примітка: температура молока повинна бути близько 30°С
- Додаємо цукор (1 ст. л.)
- Всипаємо борошно (3 ст. л.), добре перемішуємо і залишаємо опару в тепле місце, щоб дріжджі прокинулися.
- Коли опара підніметься і покриється пухирцями, вона готова.
- Замішуємо тісто.
- Знімаємо цедру з апельсина. Примітка: потрібно зрізати тільки верхній, помаранчевий шар. Білий — гірчить.
- Збиваємо до білого яйця з цукром.
- Вливаємо в опару тепле молоко, залишивши трохи молока в каструлі.
- Розводимо в молоці сіль.
- Всипаємо порцію борошна і перемішуємо.
- Вливаємо молоко з сіллю.
- Всипаємо ще порцію борошна.
- Додаємо яйця з цукром і продовжуємо всипати борошно.
- Кладемо терту моркву і апельсинову цедру.
- Вливаємо розтоплене вершкове масло. Примітка: масло повинно бути теплим, а не гарячим.
- Викладаємо тісто на робочу поверхню і, потроху підсипаючи борошно, вимішуємо до моменту, коли тісто почне відставати від рук. Порада: не підсипати багато борошна, тісто має бути дуже м’яким і еластичним.
- Викладаємо тісто в каструлю, накриваємо рушником і залишаємо в теплому місці на 60 хвилин, щоб воно піднялося.
- Коли тісто збільшиться в об’ємі у два рази, продовжуємо з ним працювати.
- Вмішуємо в тісто родзинки. Порада: ізюм попередньо потрібно запарити в окропі, щоб він став м’яким
- Ділимо тісто на три частини і викладаємо у змазані рослинним маслом формочки для пасок.
- Залишаємо тісто в теплому місці, щоб воно збільшилося в об’ємі у два рази.
- Випікаємо паски в розігрітій до 180 градусів духовці до готовності. Готовність паски перевіряємо дерев’яною шпажкою: якщо вона виходить з паски сухою, та готова.
- Для прикраси паски, білки збиваємо з цукровою пудрою в круту піну — вона повинна тримати форму і не розтікатися.
- Готові паски остуджуємо, прикрашаємо білкової глазур’ю і цукровою посипкою.
ПАСХАЛЬНЕ ТІСТО №3
Інгредієнти:
- Борошно 1000 г
- Масло вершкове 200 г
- Дріжджі «живі» 30 г
- Цукор 200 г
- Молоко 500 мл
- Яйце 3 шт
- Яйце (жовтки) 4 шт
- Родзинки за смаком
- Шафран за смаком
- Цукати за смаком
- Мигдаль (мелений) – по смаку
- Кардамон (мелений) – по смаку
- Сіль за смаком
Приготування:
- Для опари розводимо дріжджі невеликою кількістю теплого молока, додаємо столову ложку цукру, 500 г борошна і ставимо в тепле місце на 3-6 годин.
- Коли опара підніметься і почне осідати, додаємо інші інгредієнти і добре вимішуємо. Ставимо тісто в тепло. Коли воно збільшиться в об’ємі у три рази, знову вимішуємо тісто і розкладаємо в змащені маслом і посипані сухарями формочки, заповнюючи їх тістом на третину об’єму.
- Формочки з тістом знову залишаємо в теплому місці. Коли тісто заповнить практично весь обсяг, змащуємо його яйцем, посипаємо мигдалем і цукатами та ставимо в розігріту до 200 градусів духовку. Випікаємо до готовності.
- Готову паску прикрашаємо цукровою глазур’ю, цукатами і т. д.