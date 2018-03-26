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Телеканал СТБ / Тісто для пасок: рецепти покроково

Тісто для пасок: рецепти покроково

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Гарне тісто – гарантія вдалої паски. Виберіть один із трьох рецептів тіста на Великдень, які ми підібрали для вас.

ПАСХАЛЬНЕ ТІСТО №1

Інгредієнти:

  • Дріжджі сухі — пачка (30 г)
  • Тепле молоко — 500 мл
  • Борошно
  • Вершкове масло топлене — 200 г
  • Яйця (жовтки) — 10 шт.
  • Сода — щіпка
  • Сіль — 1 ч. л.
  • Вершки — 150 г
  • Цукрова пудра — 1 стакан
  • Родзинки — жменя
  • Цукати — жменя
  • Сухофрукти — жменя

Приготування:

Готуємо опару.

  1. Дріжджі розвести невеликою кількістю теплого молока. З’єднуємо тепле молоко, підігріті вершки і трохи просіяного борошна. Консистенція тіста повинна вийти як на оладки. Ретельно перемішуємо і додаємо розведені дріжджі.
  2. Ще раз перемішуємо і залишаємо в теплому місці для бродіння. Коли опара збільшиться у 2 рази, замішуємо тісто.

Готуємо тісто.

  1. Жовтки розтираємо з цукровою пудрою і додаємо опару, що піднялася. Обережно додаємо топлене масло, соду, сіль, борошно, а також родзинки, цукати, сухофрукти і замішуємо тісто. Даємо йому знову піднятися, добре вимішуємо і викладаємо у форму.
  2. Ставимо паску в розігріту до 170°С духовку. Випікаємо до готовності. Готовність паски перевіряємо дерев’яною паличкою або на вагу — готовий виріб буде значно легше сирого.

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ПАСХАЛЬНЕ ТІСТО №2

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Інгредіенти:

  • Дріжджі пресовані – 25 г
  • Молоко топлене – 400 г
  • Масло вершкове – 150 г
  • Цукор – 200 г
  • Морква терта – 0,50 стакан
  • Яйця – 2 шт
  • Апельсини – 2 шт
  • Ванільний цукор – 15 г
  • Борошно за смаком
  • Цукати за смаком
  • Родзинки за смаком
  • Сіль за смаком
  • Яєчний білок (для глазурі) – 1 шт
  • Цукрова пудра (для глазурі) – 3 ст. л.

Приготування: 

  1. Змішуємо дріжджі і тепле молоко (200 мл). Примітка: температура молока повинна бути близько 30°С
  2. Додаємо цукор (1 ст. л.)
  3. Всипаємо борошно (3 ст. л.), добре перемішуємо і залишаємо опару в тепле місце, щоб дріжджі прокинулися.
  4. Коли опара підніметься і покриється пухирцями, вона готова.
  5. Замішуємо тісто.
  6. Знімаємо цедру з апельсина. Примітка: потрібно зрізати тільки верхній, помаранчевий шар. Білий — гірчить.
  7. Збиваємо до білого яйця з цукром.
  8. Вливаємо в опару тепле молоко, залишивши трохи молока в каструлі.
  9. Розводимо в молоці сіль.
  10. Всипаємо порцію борошна і перемішуємо.
  11. Вливаємо молоко з сіллю.
  12. Всипаємо ще порцію борошна.
  13. Додаємо яйця з цукром і продовжуємо всипати борошно.
  14. Кладемо терту моркву і апельсинову цедру.
  15. Вливаємо розтоплене вершкове масло. Примітка: масло повинно бути теплим, а не гарячим.
  16. Викладаємо тісто на робочу поверхню і, потроху підсипаючи борошно, вимішуємо до моменту, коли тісто почне відставати від рук. Порада: не підсипати багато борошна, тісто має бути дуже м’яким і еластичним.
  17. Викладаємо тісто в каструлю, накриваємо рушником і залишаємо в теплому місці на 60 хвилин, щоб воно піднялося.
  18. Коли тісто збільшиться в об’ємі у два рази, продовжуємо з ним працювати.
  19. Вмішуємо в тісто родзинки. Порада: ізюм попередньо потрібно запарити в окропі, щоб він став м’яким
  20. Ділимо тісто на три частини і викладаємо у змазані рослинним маслом формочки для пасок.
  21. Залишаємо тісто в теплому місці, щоб воно збільшилося в об’ємі у два рази.
  22. Випікаємо паски в розігрітій до 180 градусів духовці до готовності. Готовність паски перевіряємо дерев’яною шпажкою: якщо вона виходить з паски сухою, та готова.
  23. Для прикраси паски, білки збиваємо з цукровою пудрою в круту піну — вона повинна тримати форму і не розтікатися.
  24. Готові паски остуджуємо, прикрашаємо білкової глазур’ю і цукровою посипкою.

ПАСХАЛЬНЕ ТІСТО №3

Інгредієнти: 

  • Борошно 1000 г
  • Масло вершкове 200 г
  • Дріжджі «живі» 30 г
  • Цукор 200 г
  • Молоко 500 мл
  • Яйце 3 шт
  • Яйце (жовтки) 4 шт
  • Родзинки за смаком
  • Шафран за смаком
  • Цукати за смаком
  • Мигдаль (мелений) – по смаку
  • Кардамон (мелений) – по смаку
  • Сіль за смаком

Приготування: 

  1. Для опари розводимо дріжджі невеликою кількістю теплого молока, додаємо столову ложку цукру, 500 г борошна і ставимо в тепле місце на 3-6 годин.
  2. Коли опара підніметься і почне осідати, додаємо інші інгредієнти і добре вимішуємо. Ставимо тісто в тепло. Коли воно збільшиться в об’ємі у три рази, знову вимішуємо тісто і розкладаємо в змащені маслом і посипані сухарями формочки, заповнюючи їх тістом на третину об’єму.
  3. Формочки з тістом знову залишаємо в теплому місці. Коли тісто заповнить практично весь обсяг, змащуємо його яйцем, посипаємо мигдалем і цукатами та ставимо в розігріту до 200 градусів духовку. Випікаємо до готовності.
  4. Готову паску прикрашаємо цукровою глазур’ю, цукатами і т. д.