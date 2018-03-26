Шоу «Наречена для тата» наблизилося до кінця. У фінальному 9 випуску глядачі дізнаються, яке рішення прийняла кожна з пар. Четверо учасників — Людмила Дмуха, Павло Ткаченко, Ангеліна Вакуліна, Антон Бауман вже покинули проект. Чи вдасться іншим парам зберегти стосунки та створити щасливу сім’ю, дізнаєтеся вже завтра, 27.03.2018, о 20:00 на телеканалі СТБ!

Таня хоче розставити всі крапки над «і» у стосунках з Юрою. Вона телефонує колишній дружині чоловіка для розбору польотів. Чим закінчилася розмова двох жінок, дивіться у випуску 9 «Наречена для тата»!

«Залізна леді» Юлія розплачеться у фінальному випуску. Що стане причиною її сліз? Дізнаєтеся зовсім скоро!

У випуску 8 Віка та Марат посварилися через його колишню дівчину. Як вплинув конфлікт на фінальне рішення пари? І чим скінчиться історія з Галею? Всі таємниці розкриються у фінальному випуску «Наречена для тата»!

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І, звичайно ж, головна інтрига: яка з пар продовжить стосунки?

Дивіться завтра, 27.03.2018, фінал сімейного реаліті-шоу «Наречена для тата» о 20:00 на телеканалі СТБ!