Гороскоп на тиждень з 26 березня по 1 квітня 2018 року обіцяє чимало цікавих і важливих подій. Подробиці читайте в нашому гороскопі на найближчий тиждень.

Овен

Тиждень мине у швидкому темпі та виявиться насиченим подіями. Доведеться витратити багато сил. Для нових знайомств цей період не дуже вдалий. Навіть кохана людина може викликати напади роздратування. Але потрібно тримати себе в руках — ваш гнів обернеться проти вас.

Телець

Постарайтеся прожити цей тиждень без конфліктів. Це буде непросто, адже оточуючі можуть зажадати від вас занадто багато. Непроста ситуація може скластися на роботі, де у вас з’явиться недоброзичливець. Дайте йому зрозуміти, що ви не дозволите себе ображати, а на всі його докори реагуйте спокійно. Скоро він сам відійде в сторону.

Близнюки

Успіх гарантований тільки в тому випадку, якщо ви зумієте правильно оцінити ситуацію і переконати оточуючих у своїй правоті. Але не намагайтеся діяти з позиції сили. У спілкуванні з малознайомими людьми тримайте дистанцію та не розкривайте своїх секретів.

Рак

У цей період у вас можуть попросити про допомогу, і ви будете в змозі її надати. Вихідні дні проведіть у веселій компанії, яка допоможе відволіктися від решти невирішених робочих питань. Коханим половинкам зараз не варто давати приводів для ревнощів, це може призвести до сварки.

Лев

Цей період вдалий для здійснення великих покупок. У зв’язку з цим Левам доведеться переглянути власний бюджет і припинити витрачатися на дрібниці. Особливу увагу приділіть дітям. У них можуть виникнути проблеми у спілкуванні з однолітками. Потрібна буде ваша підтримка.

Діва

Прислухайтеся до свого самопочуття. При перших ознаках застуди або будь-якого іншого нездужання дійте негайно. Поділіться частиною домашніх обов’язків з близькими людьми, не перестарайтеся на роботі — є ризик перевтоми, що негативно позначиться на здоров’ї.

Терези

Не хвилюйтеся через проблеми, які можуть виникнути на роботі. Навіть якщо самотужки ви з ними не впораєтеся, на допомогу прийдуть чуйні колеги. У сімейному житті все буде гладко, от тільки батьки нагадають про те, що останнім часом ви приділяли їм занадто мало часу. Постарайтеся уникати будь-яких стресів.

Скорпіон

Цей тиждень підходить для зміцнення ділової репутації, зав’язування корисних знайомств. Ви легко будете досягати бажаних результатів. Слід бути уважнішими з фінансами. Не слід брати гроші в борг. Не варто відкладати візит до лікаря, якщо вас турбує погане самопочуття.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Гороскоп на березень 2018 для всіх знаків зодіаку

Стрілець

Планети зараз працюють на вас з подвоєною силою, тож прагнення до краси і гармонії вийде на перший план. Піклуйтеся про себе, дозволяйте деякі приємні забаганки: тістечка, обновки, прикраси — від цього багато в чому залежатиме ваш настрій. А якщо ви будете задоволені собою і життям, то і стосунки з коханою людиною складуться чудово.

Козеріг

Найближчим часом велика ймовірність помилок. Будьте готові їх визнати і вчасно виправити. З близькими людьми можуть спалахувати сварки буквально на рівному місці. Краще, якщо ви будете йти на поступки. В можливих поїздках і подорожах будьте уважні та обережні.

Водолій

Вдалий тиждень для початку справ, переговорів, дружнього спілкування. Оточуючі будуть із задоволенням надавати вам допомогу. Дивуйте кохану людину приємними сюрпризами, робіть подарунки, весело проводьте час. Все це буде сприяти зміцненню взаємин. Гарний час для відновлення давніх зв’язків і спілкування. Обговоріть із друзями, чи не організувати вам якісь приємні спільні заходи.

Риби

Розслаблятися не доведеться, інакше ризикуєте втратити свої позиції на діловому поприщі. Уникайте суперечок із керівництвом і колегами. Обходьте стороною тих, хто постійно скаржиться. Зверніть увагу на стан здоров’я, утримайтеся від вживання алкоголю.

Читайте більше цікавих новин у Viber Все буде добре