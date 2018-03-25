«Слідство ведуть екстрасенси»: поранений в живіт

26 березня 2018 року глядачі телеканалу СТБ стануть свідками шокуючого розслідування! Адже роботу експертам проекту «Слідство ведуть екстрасенси» підкине ще не народжена дитина ясновидиці Лариси Гуцану! Детальніше в матеріалі.

У програму «Слідство ведуть екстрасенси» звернулася екстрасенс Лариса Гуцану. Зараз ясновидиця на восьмому місяці вагітності та дуже стривожена, адже її ненароджена донька вже проявляє екстрасенсорні здібності. За словами емпата, на останніх термінах вагітності з нею відбуваються справді дивні речі. Посеред ночі жінка встає, із закритими очима підходить до столу та записує щось у блокнот. Чоловік Лариси в шоці: «Раніше з нею такого не траплялося!».

Записи в блокноті – застереження на кшталт «скасуй поїздку», «не пускай тата за кермо» або «сніг забере життя». Ясновидиця підозрює, про небезпеку сім’ю попереджає дитина, яку вона виношує. Все, що записано в блокноті, незабаром збувається!

Однак останнє нічне послання, яке ніяк не стосувалося сім’ї ясновидиці, змусило її зателефонувати до редакції «Слідство ведуть екстрасенси». У стані трансу Лариса написала на фотографії “врятуй дівчинку, вона одна з нас!”. Але про яку дівчинку йшлося?

Виявиться: це фото залишила жінка, яка зверталася до ясновидиці в надії з’ясувати, яка дивна хвороба вбиває її сина. Журналісти програми знайдуть 27-річного чоловіка з міста Первомайськ Миколаївської області. З’ясується, що Леонід Крижанівський, батько півторарічного Тимура і 5-річної Єви, вже протягом року страждає від жахливого болю в животі! Леонід обійшов мало не всіх можливих лікарів, але причину недугу з’ясувати так і не вдалося. А останнім часом біль став настільки нестерпним, що чоловік почав боятися найгіршого – смерті.

Щоб розібратися в цій загадковій історії, Лариса Гуцану вирушить до Первомайська. Її супроводжуватиме чоловік Сергій.

Приїхавши на місце розслідування, ясновидиця повідомить, що смерть стоїть не тільки за Леонідом, а й за його 5-річною дочкою Євою. Виявляється, в день, коли у Льоні стався перший напад, дівчинка побачила в будинку тінь якогось чоловіка. Але що трапиться, коли з тінню стикнеться вагітна Лариса Гуцану?

У розслідуванні ясновидицю замінять колеги: заклинатель часу Сурен Джулакян і біла відьма Теодора. Вони з’ясують, що у агресивного духа рана в животі… Невже він безпосередньо причетний до недуги молодого чоловіка?

Також стане відомо, що Міла, мати Леоніда, втратила старшого сина, а починалося все так само… з нападів болю в животі.

Під час розслідування екстрасенси шокують: старша донька Леоніда, 5-річна Єва, не від нього! Марина народила дівчинку від свого вчителя історії, коли була ще школяркою! Брат Льоні застав свою дружину в ліжку з вантажником! А закохана в нього сусідка зарубала маму сокирою!

Ви не повірите, як це все стосується передбачення дитини Лариси Гуцану! Яку дівчинку повинні врятувати екстрасенси? І що насправді звело в могилу Руслана, а тепер вбиває Леоніда? Дивіться завтра о 20:00 на СТБ!

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