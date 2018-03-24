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Телеканал СТБ / «Один за всіх»-11: що чекає на глядачів у восьмому випуску

«Один за всіх»-11: що чекає на глядачів у восьмому випуску

Телеканал СТБ

Вже завтра, 25 березня, в ефір вийде резонансний 8 випуск «Один за всіх»-11. У ніч на 11 березня 18-річний школяр Валентин Земцов увірвався в будинок свого сусіда, жорстоко зарізав його, завдав численних ножових поранень його вагітній дружині, а потім – убив їхню 4-річну дитину. Ця новина шокувала українців і не на жарт схвилювала жителів Павлограда, де і сталася трагедія. Містяни бояться, що завдяки впливовим батькам юному «кату» вдасться уникнути покарання, а отже – благополуччя їхніх сімей під загрозою. Розбиратися, чи дійсно є вина підлітка в тому, що трапилося, буде Дмитро Карпачов разом із гостями та експертами студії.

2018-03-23_113809

В один момент Вікторія Бондаренко, єдина, хто вижила після сутички з одинадцятикласником, втратила найближчих людей – коханого чоловіка і маленького сина. Зараз за її життя і життя дитини, яку вона виношує, борються лікарі.

Сусіди жінки звернулися в гостросоціальний проект «Один за всіх», щоб домогтися справедливості. Адже, за їхніми словами, підозрюваний у злочині Валентин Земцов і раніше відрізнявся жорстокою поведінкою. Однак батько підлітка впевнений, що тієї страшної ночі ним керувала якась містична сила, а адвокат стверджує, що вбивства сталися з метою самозахисту.

Що відбулося в ніч з 10 на 11 березня насправді? Чому школяр вирішив влаштувати криваву різанину в будинку сусіда? І чи дійсно хлопець повинен бути за це покараний?

Дивіться вже завтра 8 випуск «Один за всіх»-11 о 21:30 на телеканалі СТБ!

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