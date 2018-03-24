«Битва екстрасенсів»-18: з якими випробуваннями стикнуться учасники в третьому випуску

25 березня о 19:00 на СТБ телеглядачі побачать 3 випуск містичного реаліті «Битва екстрасенсів»! Цього разу ясновидці виконають два непрості завдання: вичислять, хто з п’яти незнайомців зайшов двічі в одну річку, а також спробують з’ясувати, чому потойбічні сили кожні три роки забирають життя у чоловіків роду Мартиненко з Черкаської області.

У першому випробуванні йтиметься про чоловіків, у яких складаються непрості стосунки з жінками. Завдання учасників «Битви екстрасенсів» – відповісти на питання з підступом: хто двічі увійшов в одну і ту ж річку.

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У другому випробуванні екстрасенси поїдуть в село Цибулів Черкаської області, щоб розібратися, які сили кожні три роки забирають життя у чоловіків роду Мартиненко. Жінок з родини насторожує те, що всі чоловіки вмирають у віці від 30 до 35 років.

По допомогу до екстрасенсів звернулася Леся, дружина загиблого Ігоря. Найбільше вона боїться, що смерть прийде по її сина Сергія.

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«Дух Ігоря сказав: «Врятуй мого сина. За ним йде смерть точно так само, як йшла за мною і за моїми братами». Але від чого чи від кого йде небезпека, він не говорив», – повідомить один з екстрасенсів.

Чому гинуть чоловіки з роду Мартиненко, які таємниці приховує сім’я і що вдасться з’ясувати екстрасенсам під час розслідування – дізнайтеся в новому випуску «Битви екстрасенсів» 25 березня о 19:00 на СТБ!

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