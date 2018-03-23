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Телеканал СТБ / Мода-2018: які прикраси обрати

Мода-2018: які прикраси обрати

Телеканал СТБ

Мода – річ капризна та мінлива. Проте для тих, хто дотримується останніх тенденцій та постійно слідкує за новими трендами, такий характер лише в радість. Бо як відомо, модниці полюбляють змінюватися та поповнювати свої запаси гарними дрібничками. Дивіться, які модні прикраси варто купити у 2018 році.

Королівський мінімалізм залишається у минулому. Відтепер на подіум виходять масивні прикраси та асиметрія. Дизайнери вирішили зробити акцент на деталях, збільшивши їх у розмірах. Так, сережки виростуть до плечей, стануть різними за кольором і фактурою. Незмінними залишаються чокери, які вже тривалий час не покидають шиї відомих модниць.

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Сережки

Саме ця прикраса стане найактуальнішою цього сезону. Можна забути вдома сумку, не думати про модні шапки 2018, проте не про сережки. Не варто більше перейматися розміром і кольором прикрас. У 2018 році можна носити сережки асиметричної форми й навіть з різними зображеннями.

Якщо ви зненацька загубили пару, не хвилюйтесь: ви можете замінити її сережкою з іншого комплекту, яка буде відрізнятися дизайном і розміром. Ці тенденції запропонували такі відомі бренди, як Hellessy, Balenciaga, Elie Saab, Isabel Marant, Maison Margiela, Dolce & Gabbana та інші.

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Браслети

Судячи з останніх модних колекцій, браслети в цьому сезоні також мають кидатися в очі. Актуальними будуть складні конструкції з чималою кількістю каміння та ланцюжків. Багатошаровість стане не лише трендом в одязі, а й у браслетах. Можете сміливо прикрашати ваші зап’ястя кількома браслетами відразу. Максималізм – ось головне правило цього сезону.

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Каблучки

Якщо у вашій скриньці вже давно завалялися величезні каблучки, сміливо дійставайте їх. Дизайнери заявляють: цього року та наступного буде трендово носити об’ємні персні, всипані камінчиками та з неймовірним декором. Крім того, актуально буде носити по кілька каблучок одночасно, можна й на одному пальці. На цьому наполягають такі відомі бренди, як  Dolce & Gabbana, Bottega Veneta, Gucci и Jenny Packhman.

Чокери

Не поспішають залишати верхівку моди чокери. Відтепер це не лише молодіжна прикраса, чокер можуть носити навіть дами елегантного віку. Обирайте прикрасу з камінням, намистинами, різноманітним декором у вигляді написів та металом. Світовий бренд Dior переконаний, що чокери прикрашають жіночу шийку та роблять її стильною й елегантною.

У 2018 не бійтесь виглядати яскраво та сміливо. Цьогоріч модні брутальні образи з викликом і перчинкою. Тож експериментуйте і не забувайте про максималізм!