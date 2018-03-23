«Світами за скарбами»: що чекає на глядачів у четвертому випуску

24 березня вийде 4 епізод тревел-шоу, в якому на героїв чекає знайомство з італійською культурою. Малювання незнайомих італійців, пошуки їх на ринку і купівля сміття. Що ще станеться у 4 випуску тревел-шоу «Світами за скарбами» – читайте в матеріалі!

У Римі на пари відразу ж зваляться цікаві та непередбачувані завдання. У 4 епізоді «Світами за скарбами» половина учасників намалює портрети людей, а другій потрібно буде відшукати на місцевому ринку того, хто на малюнку.

Пари-учасниці відправляться на італійську барахолку. У цьому конкурсі вони отримають не зовсім звичайне завдання: купити найважчий товар. Хто що притягне на ваги – дивіться у суботу, 24 березня, о 19:00 на СТБ.

Відеоанонс 4 випуску «Світами за скарбами» дивіться просто зараз!

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