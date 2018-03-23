Класична паска – зовсім не єдина страва, яку можна приготувати на свято. Спробуйте урізноманітнити стіл великоднім вінком, банановою паскою, великоднім печивом на смальці та великодніми зайцями.

ВЕЛИКОДНІЙ ВІНОК

Інгредієнти:

Приготування:

Сир і цукор збийте блендером до однорідності протягом 2–3 хвилин.

Вершкове масло розтопіть. Додайте гаряче розтоплене вершкове масло до сиру і добре перемішайте, щоб сир заварився. Додайте до маси яйця і знову перемішайте.

Борошно змішайте з содою і додайте до сирної суміші. Замісіть м’яке тісто. Загорніть тісто в плівкута покладіть у холодильник на 10–15 хв.

З тіста розкачайте джгут товщиною 5 см і довжиною 50–60 см. Розріжте джгут ножем уздовж на 2 частини, не дорізаючи з одного кінця 3 см. Скрутіть джгутики разом, переплітаючи між собою, щоб вийшла косичка. Защипніть кінці косички між собою – так ви отримаєте кільце.

Деко застеліть пергаментом і змастіть вершковим маслом. Викладіть на нього вінок. Залиште вінок на 5 хв.