Великдень – довгоочікуване весняне свято, яке дарує людям гарний настрій і черговий приємний привід провести час з сім’єю. У матеріалі ми розповімо про народні прикмети на Великдень, які передавалися з покоління в покоління.

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Щоб сім’я жила мирно і щасливо весь рік, першу святкову трапезу в неділю слід починати у повному складі. Кожен член сім’ї має скуштувати шматочок паски. Дівчата вірили, що якщо цього дня вдарять лікоть, то незабаром зустрінуть свого судженого. Якщо день виявився дощовим, то вся весна буде такою ж самою. Якщо ж день ясний, то на господарів чекає хороший урожай. Хто першим побачить світанок на Великдень, весь рік буде щасливим. Вербою, яка була принесена в дім на Вербному тижню, обмахували кімнати, очищаючи від напастей. Щоб уберегти дитину від пристріту на весь рік, її потрібно перехрестити великоднім яйцем. Тим, хто хоче позбутися гріхів, потрібно покататися на гойдалках. Люди похилого віку цього дня розчісували волосся і просили Бога, щоб послав їм стільки онуків, скільки волосся залишиться на гребінці. Молоді пари цілувалися на Великдень під деревом. Це запорука міцних стосунків. Якщо ви почуєте стукіт дятла цього дня, значить, скоро придбаєте власний будинок. Якщо дитина на Великдень багато вередує і плаче, то батьки мають відвідати церкву, щоб замолити свої гріхи.

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