Свято сорока святих, яке відзначається щороку 22 березня, вшановує пам’ять 40 Севастійських мучеників. Християни надають величезне значення цьому дню. Читайте, що можна і не можна робити в День сорока святих 2018 року, а також які є народні прикмети на цю дату.

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У цей день не можна працювати фізично, а також займатися прибиранням житла.

Не можна їсти м’ясо, рибу, яйця, як і під час всього Великого посту.

Не можна прати, шити або щось ремонтувати.

У День сорока святих не можна позичати гроші.