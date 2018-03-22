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Телеканал СТБ / Олег Винник оголосив про старт масштабного стадіонного туру

Олег Винник оголосив про старт масштабного стадіонного туру

Телеканал СТБ
Один з найбільш затребуваних артистів України та суддя «Х-фактор»-8 Олег Винник оголосив про старт стадіонного туру. У травні феномен української сцени відправиться в масштабний тур, який охопить найбільші концертні майданчики, а також більше десяти стадіонів країни. З новою програмою «Ти в курсі» артист проїде більше 30 міст, дасть близько 45 концертів для 200 тисяч глядачів.
Тур 2018 Часть 1

Кількість бажаючих послухати музиканта наживо зростає з кожним днем, концертні зали вже не можуть прийняти усіх шанувальників його творчості. У зв’язку з цим гастролі виконавця переважно пройдуть на відкритих майданчиках.
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Зокрема, артист виступить на найсучасніших, одних з новітніх в Європі стадіонах «Арена Львів» і «Чорноморець». Організатори концертів, які відбудуться 2 червня і 28 липня відповідно, вже встигли назвати їх головними подіями 2018 року.

Завершиться турне 7 листопада грандіозним концертом в столиці. У нинішньому році співак збере київський Палац спорту, де представить масштабну концертну програму, а також подарує глядачам яскраве світломузичне шоу.

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На гостей чекає маса сюрпризів: нова сцена, світло, звук, віджеінг і, звичайно ж, нові композиції. Наразі Олег Винник працює над записом свіжих треків і до початку концертного туру планує презентувати два альбоми – українською та російською мовами. Поряд з новими піснями в програмі також прозвучать головні хіти артиста: «Счастье», «Нино», «Вовчиця», «Плен», «Як жити без тебе».
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Примітно, що на обидва концерти, заплановані в Дніпрі, вже оголошений солд-аут. На стадіон «Арена Львів» продано більше половини квитків. А на шоу в столичному Палаці спорту в першу добу після старту продажів було розкуплено понад тисячу квитків, незважаючи на те, що до дати проведення концерту більше півроку.

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