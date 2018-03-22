Вже завтра, 23.03.2018, глядачі побачать третій випуск романтичного реаліті «Холостяк»-8. У минулому епізоді Рожден Анусі попрощався відразу з трьома дівчатами – Риммою, Олею і Машею. Як будуть розвиватися події далі? Хто розчарує холостяка, а хто зачарує – дивіться цієї п’ятниці!

На третьому тижні проекту Рожден вирішить знову перевірити дівчат на міцність. Мабуть, життя у трейлерах і побачення в печері йому було недостатньо, тому він запропонує учасницям самим приготувати сир зі свіжого молока!

Також холостяка очікує еротичне побачення з двома дівчатами. Кожна з них максимально задіє свої чари! Правда, в однієї це вийде неефективно і вона відправиться додому.

Чи зможуть красуні впоратися з непростим завданням холостяка і хто розчарує Рождена під час побачення – дізнаємося вже в цю п’ятницю!

Дивіться випуск 3 «Холостяк»-8 вже завтра о 20:00 на телеканалі СТБ!