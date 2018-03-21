Вже завтра, 22 березня, на телеканалі СТБ можна буде переглянути 8 випуск медичного проекту «Я соромлюсь свого тіла»-5. Глядачі дізнаються про успіхи лікування пацієнтів, які запам’яталися з минулих випусків, а також побачать нові зворушливі історії. Крім того, у провокаційному експерименті Катерина Безвершенко розповість дещо цікаве і вкрай актуальне про жіноче здоров’я. Детальніше – у матеріалі.

Минулого року Валерія Ославського шокувала запущеність проблеми Михайлика Джуромського – маленького хлопчика, який народився з «вовчою пащею» та «заячою губою». Операцію з виправлення патології мали провести ще на першому році життя, але зараз Мишку 3 рочки. Чи вдасться після численних обстежень допомогти дитині, яка мріє бути такою, як всі?

Майже все життя зі своєю проблемою живе нова пацієнтка клініки «Я соромлюсь свого тіла» – Олена Нагалісова. У жінки підвищене пітніння рук і ніг. Олена у відчаї, адже й досі жоден лікар не спромігся їй зарадити. Проект спробує знайти фахівця, який намагатиметься покласти край щоденним тортурам Олени.

Також по допомогу звернуться нові пацієнти з інтимними проблемами. Віктор Заїкін страждає від лімфоцеле, а Христині Огер заважає будувати своє життя кіста на статевій губі.

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А ось випадок Тараса Старікова розчулив усю знімальну групу. Внаслідок сильного переляку, пережитого ще в дитинстві, чоловік почав заїкатись. З болем у серці він усвідомлює, що деякі друзі цураються його, а найстрашніше – Тараса починає соромитися власний 8-річний син.

Зустрінуть глядачі й пацієнтку, що розпочала боротися з раком ще у 3 випуску «Я соромлюсь свого тіла». На шиї Ольги Рудої було новоутворення, що зовні нагадувало чоловічий кадик. Жінці терміново зробили операцію з видалення пухлини і щитоподібної залози. На чию користь закінчилася боротьба з хворобою?

Наостанок – експеримент! У 8 випуску «Я соромлюсь свого тіла» від 22.03.2018 Катерина Безвершенко зачепить тему жіночого здоров’я, а саме – зовнішній вигляд жіночих статевих органів. Чи пов’язані у цьому випадку поняття «краса» та «здоров’я»? Лікар обіцяє розповісти те, про що ви навіть не здогадувалися.

Дивіться 8 випуск «Я соромлюсь свого тіла»-5 вже завтра о 20:00 на телеканалі СТБ!

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