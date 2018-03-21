Свято сорока святих, яке відзначається щороку 22 березня, вшановує пам’ять 40 Севастійських мучеників. Християни надають величезне значення цьому дню. Читайте, що можна і не можна робити в День сорока святих 2018 року, а також які є народні прикмети на цю дату.
Читайте також: Весняне рівнодення 2018: що потрібно робити цього дня
Що не можна робити в День сорока святих 22 березня 2018 року?
- У цей день не можна працювати фізично, а також займатися прибиранням житла.
- Не можна їсти м’ясо, рибу, яйця, як і під час всього Великого посту.
- Не можна прати, шити або щось ремонтувати.
- У День сорока святих не можна позичати гроші.
- А також в це свято не можна гніватися, злитися та лихословити
Що можна робити в День сорока святих 22 березня 2018 року?
- У День сорока святих обов’язково потрібно спекти булочки-жайворонки.
- Цього дня також можна ворожити та закликати весну.
- Усі віруючі в цей день обов’язково повинні відвідати церкву і помолитися.
- Молодим людям цього дня слід гойдатися на гойдалках. Кажуть, що це принесе щастя і урожайний рік.
- Також у це свято, як і в день весняного рівнодення, прийнято будувати плани на майбутнє та мріяти.
Прикмети в День сорока святих 22 березня 2018 року:
- Якщо 22 березня у День сорока святих стоїть гарна погода, значить, ще 40 днів можна не хвилюватися, що повернуться холоди.
- Холодна погода у День сорока святих означає, що наступні 40 днів весна може боротися із зимою, можливі різкі зміни погодних умов.
- Якщо птахи, що повернулися з теплих країв, в’ють гнізда на сонячній стороні в День сорока святих, літо буде холодним і врожайним.
- Якщо 22 березня вам пощастить побачити шпака, значить, літо буде дуже теплим.
- 22 березня випав сніг? Великодній тиждень буде дуже холодним.
Читайте також: Православна Пасха 2018: дата святкування в Україні