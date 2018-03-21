Перший місяць весни добігає кінця, а тому слід максимально насолоджуватися всім, що відбувається навколо. Хоч березень і не по-весняному холодний, ми все ж знаємо, чим можна себе зайняти, щоб не нарікати на погоду. Редакція СТБ розповість, куди піти у Києві на вихідних 24 та 25 березня.

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Більше ніж скульптура

7 березня – 7 квітня

Art Ukraine Gallery, вулиця Антоновича, 102-104

Більше ніж скульптура – це один із наймасштабніших скульптурних проектів. Тут художники поєднали класику і сучасні технології. Якщо ви цінуєте гармонію минулого і майбутнього, то цей захід неодмінно буде вам до смаку. На виставці ви зможете оцінити переваги доповненої реальності та її зв’язок із класичним мистецтвом. Крім того, тут будуть представлені роботи молодих талантів, які давно чекали свого зоряного часу.

Ціна: 50 грн, пільговий квиток – 20 грн.

Виставка фіалок

25 березня

Київський міський Будинок природи

На виставці відвідувачів не тільки порадують різноманітними видами фіалок, але і розкажуть про історію цих рослин. Ви дізнаєтеся, ким були перші селекціонери, як вони діставали рідкісні насіння і як дорого продавали квіти. Також відвідувачі дізнаються, як доглядати за фіалками, в яких умовах їх краще вирощувати. На виставці ви зможете придбати все необхідне для квіток – від грунту до горщиків.

Вхід вільний

Кураж Базар China Start

24 та 25 березня

«Платформа»

Старт сезону назвали на честь Китайського Нового року. І неспроста. Тут будуть торгувати китайськими, і не тільки, речами. Ви можете придбати і продати як нові, так і старі взуття, одяг, аксесуари і т.д. Взяти участь у барахолці зможуть лише 400 продавців. Також на Кураж Базар China Start буде Діснейленд із дитячим баром і різноманітними активностями. Дорослих учасників розважатимуть музикою, конкурсами і смачною їжею та напоями. Крім того, частина виручених грошей піде на благодійність.

Ціна: 80 грн.

Весняний кото-ярмарок

24 і 31 березня, 12:00 – 16:00

вулиця Дмитрівська, 39

Що може бути краще, ніж подарувати комусь дім? Так чому б всією сім’єю не поїхати за домашнім улюбленцем? Кото-ярмарок буде одночасно і відкриттям Центру адопціі тварин (від англ. Adopt – усиновити). Співробітники притулку надають бездомним котам гідний догляд, тому забрати вихованця може не кожен. Так, щоб обзавестися улюбленцем, вам потрібно пред’явити паспорт і бути в змозі надати тварині комфортні умови для життя.

Вхід вільний

Відкритий забіг Trukhaniv runday

24 і 31 березня

Труханів острів

Організатори заходу – волонтери, які прагнуть, щоб у місті було більше здорових і спортивних людей. Так як захід проводиться безкоштовно, кожен учасник бере всю відповідальність на себе. Але, незважаючи на це, організатори створили кілька корисних інструкцій, кілька правил, а також приготували аптечку. Взяти участь можуть люди на інвалідних візках та домашні улюбленці.

Безкоштовно

Великий Stand Up в кінотеатрі

25 березня, 20:00

«Кінопанорама»

Stand Up – новий жанр для української публіки, який стрімко набирає популярність. На сцені камерного залу Кінопанорами ви побачите виступи, засновані на реальних подіях. Артисти–володарі престижних премій покажуть іронічну сторону життя. Кожен зможе побачити в цих історіях себе. Організатори обіцяють тільки гострий гумор і свіжі жарти.

Ціна: 200-250 грн.

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