Для вас редакція сайту STB.UA зібрала добірку трендів «Модний манікюр-2018». Дизайнери вирішили здивувати модниць сміливими візерунками, незвичайними поєднаннями кольорів й епатажними декорами. Проявіть свою індивідуальність, вибравши манікюр до душі. Всі модні тенденції манікюру 2018 у нашому матеріалі!

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Форма

1. Довгі овальні або загострені

На зміну коротким нігтям форми «м’який квадрат» повертаються довгі овальні або загострені нігті. Саме вони стали однією з головних новин останніх світових Тижнів моди. Наприклад, моделі шоу Jeremy Scott вийшли на подіум з манікюром червоного кольору на довгих нігтях. У повсякденному житті така форма не завжди зручна й практична, але вона ідеально підходить для святкових і концертних образів.

2. Короткі нігті форми «м’який квадрат»

Але, як би там не дув вітер моди, багато прихильниць манікюру на коротких нігтях залишаться вірними своїм уподобанням. Для них також придумали незвичайні стильні дизайни.

Колір

1. Дорогоцінні метали

Ще одним хітом 2018 року стали нігті кольорів дорогоцінних металів. Цей дизайн вдало виглядає як на довгих, так і на коротких нігтях. Манікюр цієї кольорової палітри не залишить нігтики непоміченими, але при цьому розповість усім про ваш бездоганний смак.

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2. Різнобарвний манікюр

Оригінальний різнокольоровий манікюр також в топі 2018 року. Поєднання різних колірних палітр і дизайнів підходить для творчих нестандартних особистостей, готових експериментувати й ризикувати. Головне правило цього дизайну – проявити фантазію. Відчуйте й ви себе художником, зробивши такий оригінальний манікюр.

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3. Пастельні кольори

Цей манікюр ніколи не вийде з моди. Останніми роками палітра пастельних, нюдових відтінків неабияк збільшилася, й тепер можна підібрати колір не лише під певний образ, а й під свій індивідуальний кольоротип шкіри. Манікюр у світлих пастельних відтінках завжди виглядає стильно й акуратно. Ідеальний варіант для любительок елегантності та величі в образі.

4. Чорний манікюр

Такий колір манікюру не припав до вподоби роботодавцям, проте має прихильниць серед творчих неординарних особистостей. Головне правило такого манікюру – акуратність. Поєднуйте його з мінімумом макіяжу, як на модних показах Jill Stuart, Lela Rose, і ваш образ буде бездоганним!

5. Червоний манікюр

Вічна класика. Підберіть той відтінок лаку, який ідеально підходить під ваш кольоротип шкіри, й насолоджуйтеся стильним бездоганним манікюром!

6. Перламутрові відтінки

Цей дизайн перегукується з манікюром кольорів дорогоцінних металів. Але на відміну від останнього перламутровий має більше варіацій та цікавих дизайнерських рішень. Тут фантазії на допомогу різні втирки, акрилові пудри, блискітки й дрібні перлинки. Також ідеї для натхнення підкаже шоу Bibhu Mohapatra.

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Візерунки

1. Місячний манікюр

У 2018 місячний дизайн буде знову на піку популярності! Чим химерніший та креативніший ваш манікюр, тим більше шансів йти в ногу з модою. Експериментуйте з кольорами, формами лунки, візерунками. Цікавим рішенням є смужка, яка не окреслює лунку, а, навпаки, перекреслює її навскоси.

2. Цікаві деталі

Друга назва цього дизайну – «манікюр з родзинкою». Тут виграшним варіантом будуть як незвичайні цікаві візерунки, так і деталі, що привертають увагу, наприклад імітація дорогоцінних каменів або елементи біжутерії. А на модному показі Philipp Plein до нігтів моделей взагалі прикріпили золоті ланцюги! Тому не бійтеся експериментувати, а підкресліть свою індивідуальність цікавим елементом декору.

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