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Телеканал СТБ / «МастерШеф»: підлітки кричатимуть від страху у 8 випуску

«МастерШеф»: підлітки кричатимуть від страху у 8 випуску

Телеканал СТБ

21.03.2018 у 8 випуску «МастерШеф» підлітки пройдуть через страшне випробування в темній кімнаті, повній таємничих мешканців та моторошних звуків. Таня Куриленко кричатиме від страху на весь знімальний майданчик, а от Саша Лукомський, навпаки, приміряє на себе роль безстрашного супергероя Алекса. Хто пройде через цей конкурс, а хто отримає чорний фартух — дізнаємося в середу о 20:00 на телеканалі СТБ.

мастер шеф подростки

Саша Лукомський готовий на пафосі й у чорному плащі підкорити кухню «МастерШеф». Тільки називати його слід не інакше як СуперАлекс!

саша лукомский

Ярик Вархоляк розповість у подробицях, як дегустують страви судді «МастерШеф». Якщо звичайні люди так чи інакше проявляють свої емоції від їжі, то наше журі зберігає pocker face під час дегустації.

ярик вархоляк

У 8 випуску «МастерШеф» на підлітків чекає страшна темна кімната. Але Танюшу Куриленко лякає радше не кімната, а зморшки, які з’являються від страху. Чи зможе Таня перебороти свій страх заради краси — дізнаємося вже завтра о 20:00 на телеканалі СТБ.

таня куриленко

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