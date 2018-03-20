21.03.2018 у 8 випуску «МастерШеф» підлітки пройдуть через страшне випробування в темній кімнаті, повній таємничих мешканців та моторошних звуків. Таня Куриленко кричатиме від страху на весь знімальний майданчик, а от Саша Лукомський, навпаки, приміряє на себе роль безстрашного супергероя Алекса. Хто пройде через цей конкурс, а хто отримає чорний фартух — дізнаємося в середу о 20:00 на телеканалі СТБ.

Саша Лукомський готовий на пафосі й у чорному плащі підкорити кухню «МастерШеф». Тільки називати його слід не інакше як СуперАлекс!

Ярик Вархоляк розповість у подробицях, як дегустують страви судді «МастерШеф». Якщо звичайні люди так чи інакше проявляють свої емоції від їжі, то наше журі зберігає pocker face під час дегустації.

У 8 випуску «МастерШеф» на підлітків чекає страшна темна кімната. Але Танюшу Куриленко лякає радше не кімната, а зморшки, які з’являються від страху. Чи зможе Таня перебороти свій страх заради краси — дізнаємося вже завтра о 20:00 на телеканалі СТБ.

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