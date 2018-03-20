Глазур для паски – це головна прикраса для паски. Господині вже готуються до святкової трапези на Великдень 2018 і шукають надійний рецепт основного частування. Раніше ми розповідали як готується паска в хлібопічці. Також ділилися рецептом простої паски і навіть сирної паски. Але як зробити глазур для паски, яка не обсипається, не кришиться і не липне? Покроковий рецепт білкової глазурі і кілька хитрощів, щоб вона блищала і не обсипалася, читайте в матеріалі

Необхідні інгредієнти для білкової глазурі:

яєчні білки – 2 шт.;

цукор – 100 г;

дрібка солі;

склянка води;

лимонний сік.

Спосіб приготування:

Зваріть сироп з цукру і води. Охолодіть білки і збийте їх в піну. Дуже повільно влийте в білки гарячий сироп, збиваючи їх в цей час. Продовжуйте збивати білки, поки сироп не охолоне.

Розкриємо маленький секрет: щоб глазур заблищала, на фінальному етапі приготування додайте в неї чайну ложку лимонного соку.

Втім, його можна додати і в самому початку. При такому способі приготування білки і лимонний сік для білкової помадки для паски збиваємо в міксері. Продовжуючи збивати далі виделкою, вводимо цукрову пудру, поки не вийде густа маса. Покривати цієї глазур’ю паски треба відразу після її приготування.

Глазур необхідно наносити на гарячу паску, щоб вона «взялася».

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Одну частину глазурі можна використовувати як основу. А другу – зафарбувати і використовувати як прикрасу. Також для різнокольорової глазурі рекомендують додавати в теплу воду кілька ложок варення, а також харчові барвники і спеції.

Також для фіксації глазурі використовують желатин. Його додають на початку приготування. Одну чайну ложку швидкорозчинного желатину слід залити двома столовими ложками холодної води і залишити на 5 хвилин. Після того, як желатин настоїться, його необхідно додати в гарячий сироп (крок 1). Подальші дії залишаються незмінними.

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