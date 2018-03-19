Хочете дізнатися, хто сьогодні святкує іменини? Чи, може, вас цікавить історія святого, який покровительствує вашому імені? Тоді читайте наш матеріал про святих та імена, власники яких святкують день ангела з 19 по 25 березня 2018.

19 березня

Олена

Олена була наложницею Римського імператора. Але часи змінилися, і незабаром її син зайняв трон та оточив свою матір усілякими почестями і славою. Тоді Олена стала поширювати християнство. Вона здійснювала паломництво в Палестину, відкриваючи дорогою церкви і святині. Вона ж і знайшла гріб Ісуса Христа, на місці якого була зведена церква. Саме з цією подією пов’язане свято Вознесіння Господнього. В кінці свого шляху Олена підстриглася в черниці та провела решту життя в монастирі.

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20 березня

Василь

Василь Великий народився в Кесарії, яка знаходилася у Каппадокійської провінції Римської імперії. Батьки — Василь та Емілія — були високоосвіченими багатими людьми. Святий отримав гарну освіту: спочатку вдома (батько викладав ораторське мистецтво та філософію), потім вивчав різні науки в Афінах, Єгипті, Месопотамії, Палестині та Сирії. Василя дуже цікавило життя Ісуса Христа і життя Христових подвижників — його сучасників. І коли Василь зміцнився у своїй вірі та був готовий духовно, він прийшов у місто Єрусалим і прийняв хрещення від патріарха Єрусалимського Максима ІІІ в річці Йордан. Коли здійснювався обряд хрещення, всі побачили Божий знак особливої ​​благодаті, яка зійшла на вченого чоловіка. В річку з ясного неба вдарила блискавка, з якої вилетів голуб і почав купатися в ній, а потім зник у небесній височині. Незабаром Василь був обраний архієпископом Кесарійським. Він зробив багато праведних справ, за що його ще за життя стали називати Великим. Святий не тільки зміцнював церкву вірою, а й уміло боровся з відступниками, написав багато богословських робіт, склав зведення правил чернечого гуртожитку, де не тільки запровадив нові правила внутрішнього розпорядку монастирів, а й вперше вчив про велику місіонерську роль чернецтва за стінами Божих обителей.

21 марта

Володимир

Київський князь Володимир — хреститель Русі та переможець печенігів — найзагадковіший із великих правителів. Гіпотези про дату його народження сильно різняться — від 942 року до 960-х років.

Як відомо, незадовго до хрещення Володимир послав до Візантії велике військо, завдяки якому візантійський уряд розгромив бунтівного полководця Варду Фоку.

В обмін на цю допомогу князь зажадав, щоб за нього видали візантійську принцесу Анну. У відповідь йому висунули зустрічну вимогу: наречений повинен бути хрещений.

На зміну віри Володимир зважився легко. До Києва приїхав грецький священик Павло, який здійснив обряд хрещення. Новий християнин отримав ім’я Василь.

Але в цей момент про себе дала знати знаменита візантійська підступність: наречену «забули» послати до Києва. У відповідь на це раб божий Василь повів військо до Криму, де тоді в районі сучасного Севастополя розташовувалося грецьке місто Корсунь-Херсонес. Там він демонстративно вимагав у місцевого градоначальника віддати за нього його дочку замість принцеси. Логіка Володимира була проста: якщо Константинополь відмовляється хрестити Русь, то нехай це зробить незрівнянно менш впливовий на Київ і незалежніший від басилевсів Корсунь-Херсонес. Але і тут, у Криму, князь отримав чергову відмову від жінки.

Після взяття Корсуні Володимир знову зажадав від Візантії віддати йому за дружину Анну, пригрозивши, що інакше з Константинополем розправляться так само, як і з Корсунню. Візантія поступилася. Принцеса Анна була видана за Володимира в 988 році.

22 березня

Іван

Іоан (Іван), згідно з Євангелієм, — найближчий попередник Ісуса Христа, який передбачив пришестя Месії. Він жив у пустелі аскетом, проповідував і здійснював священні обмивання для очищення від гріхів і покаяння іудеїв, які згодом стали називатися таїнством хрещення, вимив (хрестив) у водах річки Йордан Ісуса Христа, зануривши його в воду. Був обезголовлений за бажанням іудейської цариці Іродіади та її дочки Саломеї. Вважається історичною постаттю: його згадують в усіх відомих рукописах «юдейських старожитностей» Йосипа Флавія.

23 березня

Марк

Святий Марк був найближчим сподвижником апостолів Петра, Павла і Варнави. Разом із апостолами Павлом і Варнавою святий Марк був у Селевкії, звідти вирушив на острів Кіпр і пройшов його весь зі сходу на захід. У місті Пафе святий Марк був свідком того, як апостол Павло уразив сліпотою волхва Єлима.

Після праці з апостолом Павлом святий Марк повернувся в Єрусалим, а потім разом із апостолом Петром побував у Римі, звідки за його велінням відправився до Єгипту, де заснував церкву.

Під час другої благовісницької подорожі апостола Павла святий Марк зустрівся з ним в Антіохії. Звідти він вирушив на проповідь з апостолом Варнавою на Кіпр, а потім знову пішов до Єгипту, де разом із апостолом Петром заснував багато церков, в тому числі у Вавилоні. З цього міста апостол Петро направив послання малоазійським християнам, в якому з любов’ю відгукувався про святого Марка, свого духовного сина.

24 березня

Георгій

Великомученик Георгій був сином багатих і благочестивих батьків, які виховали його у християнській вірі. Народився він у місті Бейрут (в давнину — Беліт), біля підніжжя Ліванських гір.

Вступивши на військову службу, великомученик Георгій виділявся серед інших воїнів своїм розумом, хоробрістю, фізичною силою, військовою поставою та красою. Досягнувши незабаром звання тисячоначальника, св. Георгій став улюбленцем імператора Діоклетіана. Діоклетіан був талановитим правителем, але фанатичним прихильником римських богів. Поставивши собі за мету відродити в Римській імперії відмираюче язичництво, він увійшов в історію як один із найжорстокіших гонителів християн.

Почувши одного разу на суді нелюдський вирок про винищування християн, св. Георгій сповнився співчуттям до них. Передбачаючи, що його теж очікують страждання, Георгій роздав своє майно бідним, відпустив на волю своїх рабів, прийшов до Діоклетіана і, оголосивши себе християнином, викрив його в жорстокості та несправедливості.

Після безрезультатних умовлянь відректися від Христа імператор наказав піддати святого різним мукам. Св. Георгій був ув’язнений, де його поклали спиною на землю, ноги уклали в колодки, а на груди поклали важкий камінь. Але він мужньо переносив страждання і прославляв Господа. Тоді мучителі Георгія почали хитрувати у жорстокості. Вони били святого воловими жилами, колесували, кидали в негашене вапно, примушували бігти в чоботях із гострими цвяхами всередині. Святий мученик все терпляче переносив. Зрештою імператор наказав відрубати мечем голову святому. Так святий мученик відійшов до Христа в Нікомидії в 303 році.

25 березня

Григорій

Григорій був папою римським, який жив у VI ст., відомий благочестивим життям, мудрим керуванням церквою, боротьбою з єресями, а найбільше — численними богословськими працями. На честь однієї з них — «Бесіди, або діалоги, про життя і чудеса італійських отців» — святителя стали називати «Двоєсловом», тобто тим, хто веде діалог, співрозмовником. Крім того, святий Григорій склав латинською мовою чин Літургії Передосвячених Дарів, яка до нього була відома лише в усному переказі.

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