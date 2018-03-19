Гороскоп на тиждень з 19 по 25 березня 2018 року обіцяє кожному знаку зодіаку дуже цікаві та насичені дні. Не втрачайте часу і користуйтеся шансами, які надає вам доля. Подробиці читайте в нашому гороскопі на найближчий тиждень.

Овен

Намагайтеся бути дисциплінованими — ця риса буде в ціні. У понеділок доведеться набратися терпіння — дехто з колег мріє зіпсувати репутацію Овнів. Події, що стануться в середу, змусять похвилюватися — вашими доходами можуть зацікавитися контролюючі органи.

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Телець

Телець перейматиметься за своє здоров’я, відвідає ескулапів, витративши на них енну суму. Здорові Тельці будуть зайняті побутовими питаннями і не дуже щасливі. Якщо тільки підлеглі їх не розважать таємним романом.

Близнюки

Цього тижня, швидше за все, вирішиться складне або спірне питання, що дозволить вам рухатися далі, не озираючись на якісь вже набридлі обставини. Правда, не чекайте, що все буде легко і просто, але результат того вартий.

Рак

Цей тиждень складається досить своєрідно. Швидше за все, вам доведеться часто застосовувати свої знання на практиці, демонструвати свою обізнаність в тих чи інших питаннях. Поточний тиждень дуже багато важить для Раків, які навчаються у вищих навчальних закладах, складають іспити, проходять процедуру тестування.

Лев

Левам на цьому тижні перш за все рекомендується подбати про своє здоров’я. Вкрай важливо дотримуватися правильного температурного режиму, одягатися за погодою, не переохолоджуватися і тримати ноги в теплі. Справа в тому, що в ці дні зростає ризик розвитку застудних захворювань.

Діва

У ці весняні дні Діви відчують занепокоєння і хвилювання — не переживайте, березневе сонечко впливає на всіх, і колеги, і ділові партнери чудово вас розуміють. Але намагайтеся не відволікатися від службових проблем — вівторок і середа стануть особливо напруженими, і вам доведеться забути про особисті потреби і розваги.

Терези

Головною темою майбутнього тижня для Терезів стане питання партнерства у зв’язку з навчанням за кордоном. Або завершаться якісь партнерські чи робочі проекти з іншими містами.

Скорпіон

На цьому тижні вам швидше за все доведеться не раз вплинути на рішення людей, з якими ви тісно взаємодієте. Велика ймовірність, що ваш вплив на цих індивідів буде не вербальним, а ментальним, тому виявиться ще потужнішим, аніж зазвичай.

Стрілець

У першій половині тижня увагу багатьох Стрільців буде зосереджено на сім’ї та домашніх клопотах. Взаємини з близькими родичами будуть теплими і доброзичливими. Ви зможете дружно братися за спільні справи та успішно їх вирішувати.

Козеріг

Козероги на цьому тижні будуть легкі в спілкуванні з оточуючими і друзями. Завдяки посиленню інтелекту ви зможете багато й інтенсивно спілкуватися, здійснювати поїздки, знайомитися з цікавими людьми і вирішувати питання за рахунок залучення нових людей. Швидким темпом йде навчання.

Водолій

Ця весняний тиждень налаштує вас на позитивний лад, і багато проблем будуть вирішуватися самі собою — в чудеса Водолії не повірять, але підтримку фортуни відчують всі представники знаку. Початок періоду підходить для співпраці з діловими партнерами, можливо, вас відправлять в далеке та тривале відрядження.

Риби

У Риб на цьому тижні посилюється прагнення до знань. Можливо, ви зрозумієте, що зараз вам необхідно багато чого дізнатися, щоб знайти успіх в житті, і це усвідомлення сильно мотивуватиме вас на навчання й обмін думками.

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