Що почитати цієї весни: добірка книжкових новинок

А за вікном майже весна! Майже, бо поки вона лише на календарі. Проте якщо пташки не щебечуть, а квіти не розпускаються, це не привід сумувати. Влаштуйте собі весняний настрій за допомогою гарної романтичної книжки. Що почитати цією весною – дивіться у нашій свіженькій добірці.
«Елеанор і Парк» Рейнбоу Ровелл
Елеанор — нова дівчина в місті та школі. Дивний, незрозумілий одяг, складні стосунки в родині, внутрішній світ незліченні кілометри завглибшки, небажання спілкуватись і подобатись — вона точно знає, що ніхто й ні за яких обставин не назвав би її приємною! Але не Парк… Парк завжди сидить у кінці шкільного автобуса. Чорна футболка, навушники у вухах, очі звернені в книжку — він абсолютно впевнений, що цього достатньо, аби бути невидимим. Але не для Елеанор… Ця книжка — історія пронизливого кохання двох підлітків-аутсайдерів, яка в підсумку стає хронікою подолання життєвих перипетій. Адже «вона пішла, і тепер приходить лиш у мріях і мареннях, у друзках дежавю…» Чи зможе він її повернути?
«Остання Камелія» Сара Джіо
Англія, 1940 рік. Останній у всьому світі екземпляр камелії сорту «міддлберійська рожева» росте на території сільського маєтку. Американка Флора напередодні Другої світової війни укладає угоду зі злодієм. Її завдання — проникнути в маєток і відшукати камелію. Шлях до цієї мети виявляється сповненим одночасно радості й страху…
Нью-Йорк, наш час. Еддісон, яка працює ландшафтним дизайнером, разом із чоловіком Рексом приїжджає до того самого маєтку. Тепер цей будинок — власність Рексових батьків. Він, як і його дружина, обожнює детективні історії, тож подружжя, знайшовши в старовинному будинку альбом із засушеними квітками камелій, вирішує провести розслідування. А що як небезпека, з якою колись стикнулася Флора, іще не минула? Чи спіткає Еддісон така сама доля, як і ту дівчину?
Романи американської письменниці, журналістки та радіоведучої Сари Джіо перекладено понад 25 мовами. Відмінною рисою книжок Сари Джіо є подвійний сюжет, переплетіння минулого і сьогодення, таємниць, які потім змінюють життя людей через багато років.
«На реальних подіях» Дельфін де Віґан
Після опублікування попереднього роману в авторки настало творче затишшя. Це переходить у депресію, що посилюється після отримання анонімних листів, у яких її звинувачують у тому, що своїм твором вона зашкодила сім’ї, до того ж нажилася на смерті матері. Саме тоді в її житті з’являється Л. — ефектна білявка, з якою жінка швидко заприязнилася. З часом загадкова подруга стає компаньйонкою, ба більше — двійником письменниці, і в цій схожості є певна містика. Наскільки Л. затулить собою героїню?
Внутрішня напруга, що зростає з кожною сторінкою роману, сплетіння відвертості й містифікації не залишать байдужими читачів. Вона так вміло перетасовує карти, що вам буде важко відрізнити правду від вигадки. Але будьте впевнені: ви насолодитеся цією книжкою.
«Записник. Сторінки нашого кохання» Ніколас Спаркс
Йому 17, їй 15. «Поезія наяву» — ось як він описував її перед іншими й лише для неї читав вірші Волта Вітмена. Але літо минуло… Еллі змушена повертатися додому. Йому 31, їй 29. Він пройшов війну, вона заручена, але нова зустріч змінює їхні життя… Йому 80, їй 78. У закладі для людей похилого віку він щодня читає їй історію їхнього кохання зі старенького записника.
Ніколас Спаркс – всесвітньовідомий американський письменник. Автор 18 романів, 11 із яких екранізовано. «Записник» — його дебютний роман (1996) — одразу потрапив до списку бестселерів «The New York Times», а згодом увійшов до списку найкращих книг TOP 100 books за версією «Beter Reading».
У 2004 році зворушлива історія стала основою кінострічки «Щоденник пам’яті».
«Оголена для тебе» Сільвія Дей
Єва Тремелл оселяється в Нью-Йорку. Шалений ритм нового міста змушує швидко призвичаїтися до нового помешкання, нової роботи та нових друзів. А ще на її життєвому обрії виникає новий хлопець. Вродливий і заможний, сміливий і сексуальний, Ґідеон Кросс — завидний наречений і мрія будь-якої жінки. Однак найпалкіші почуття, шалена пристрасть і відкритість до експериментів іще не є запорукою міцних стосунків. Єва й Ґідеон змушені долати свої комплекси та вчитися довіряти. На власному досвіді коханці переконаються, що тільки спільно пережиті радощі та поразки ведуть до справжнього єднання тіл і сердець…
Сільвія Дей — популярна американська авторка бестселерів за версіями «The New York Times» і «USA Today».
Це еротичний роман для тих, хто не боїться пікантних подробиць та відвертих сцен з позначкою 18+.
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