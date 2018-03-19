Вже завтра, 20.03.2018, у 8 випуску «Наречена для тата» ви дізнаєтеся, як напередодні фіналу у пар складаються взаємини. Юлія Федчун та Михайло Вірич проявляють все більше і більше симпатії один до одного. А у Антона Баумана з Ангеліною Вакуліною стосунки не ладяться. Подробиці в матеріалі.

Михайло дуже старається і всіма способами намагається здивувати Юлію. Чоловікові приємно піклуватися про дівчину і залицятися до неї, як до коханої жінки. Юля своєю чергою відповідає йому взаємністю. Але чи вистачить цього для створення сім’ї? Дізнаєтеся зовсім скоро.

Тим часом Зоя приємних почуттів до Юлії не відчуває. Чи зможуть вони знайти спільну мову?

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Антон багато часу проводить з колишньою дружиною. Один раз чоловік навіть не ночував удома! Як це вплине на їхні стосунки з Ангеліною? І чи зможе Антон нарешті відповісти на всі питання Ангеліни?

Дивіться «Наречена для тата» у вівторок, 20.03.2018, о 20:00 на телеканалі СТБ! Фінал уже близько!

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