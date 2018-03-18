«Слідство ведуть екстрасенси»: чому секундомір Сурена Джулакяна збожеволіє

19 березня 2018 року глядачі телеканалу СТБ побачать черговий випуск програми «Слідство ведуть екстрасенси». Цього разу ясновидці вирушать до Ужгорода, щоб з’ясувати, чому в трирічну дівчинку вселяється нечиста сила!

По допомогу до екстрасенсів звернеться подружня пара підприємців з Ужгорода, Еріка та Степан Мешко, а також їхні доньки – 21-річна Яна та крихітка Вів’єн, якій всього 3 роки. Кілька років тому родина здала в оренду квартиру покійних батьків Еріки. Тоді в їхньому житті і почалася чортівня…

Еріка здавала житло вчителю словацької мови та була задоволена квартирантом, адже він завжди вчасно вносив оплату та сусіди на нього не скаржилися. Але одного разу чоловік, нічого не пояснивши, раптово з’їхав. Увійшовши у квартиру, Еріка з чоловіком жахнулися, всі стіни приміщення були списані незрозумілими символами!

Ремонтом зайнялася старша донька Яна. Дівчина змила малюнки зі стін і побілила їх заново… А незабаром почала страждати від незрозумілих нападів агресії! Через деякий час все припинилося, але щось дивне почало відбуватися з її молодшою ​​сестричкою Вів’єн. Під час нападів люті трирічна дівчинка володіє шаленою силою! Перевертає в будинку столи та стільці! Але найстрашніше: у цьому стані дитина намагається себе задушити…

Психологи та невропатологи обстежили дівчинку, але ніяких патологій не знайшли. Батьки підозрюють, що проблема пов’язана з містичними написами, залишеними на стінах квартири орендарем.

За справу візьмуться одні з найсильніших ясновидців країни: емпат Ольга Стогнушенко та заклинатель часу Сурен Джулакян.

Екстрасенси відвідають квартиру, яку Еріка здавала загадково зниклому вчителю зі Словаччини. Але чому Сурена шокує поведінка його секундоміра? Невже в цій справі замішаний ще один заклинатель часу?

В ході розслідування екстрасенси з’ясують, що батько Еріки, він же – колишній господар квартири, наклав на себе руки, а його дружину хтось убив!

Також стане відомо: у Еріки є сестра по батькові… Дружина та коханка чоловіка народили йому дочок практично одночасно!

Але як все це пов’язано з одержимістю маленької Вів’єн? Чому секундомір Сурена збожеволіє? Яке відношення до цієї справи мають загадковий годинник? І чому Ольга Стогнушенко побачить чотирьох чоловіків оповитих павутиною? – дивіться вже завтра о 21:00 на СТБ.

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