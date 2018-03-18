«Слідство ведуть екстрасенси»: магічний рикошет

19 березня 2018 року глядачі телеканалу СТБ стануть свідками моторошного розслідування. Експерти проекту «Слідство ведуть екстрасенси» вирушать у Красноград, щоб з’ясувати причини загадкової смерті 6-річного хлопчика. Докладніше в матеріалі.

Шість щасливих років сім’я Сидоренко вважала, що виховує дитину індиго. Адже Кирило з 4-х років вмів складати двозначні числа, говорив і поводився, як доросла людина.

У квітні минулого року Кирюша ні з того ні з сього почав відраховувати дні у зворотному порядку: від 10 до 1… А в день, коли закінчив відлік, поставив батькам дивне запитання: «Скільки в їхньому місті пам’ятників?». Мама з татом не знали точної відповіді.

Через кілька годин батько з тіткою Кирила взяли дитину в парк на прогулянку. Хлопчик пішов гратися до пам’ятника загиблим солдатам. 200-кілограмова конструкція звалилася прямо на дитину.

«Іра дзвонить, каже, у Кирила кров, бігом сюди! І голос такий тремтячий… Іноді у нього могла піти кров з носа… Я біжу і думаю: нічого не взяла, ні серветки, нічого…», – згадує мама хлопчика Марина.

Але коли вона прибігла в парк, зрозуміла, що серветка її синочку не допоможе… 6-річний Кирюша загинув.

Уже після трагедії батьки хлопчика згадали, як він рахував дні, аж до самої смерті. І зрозуміли, що загибель їхньої дитини оповита містикою. А на дев’яту ніч після смерті Кирила Марині та двом її сестрам почав снитися один і той же сон, в якому вони бачили могили власних дітей…

Розібратися в цій справі постараються заклинатель часу Сурен Джулакян і карпатська мольфарка Магдалена Мочіовські.

Під час розслідування екстрасенси з’ясують, що пам’ятник, який впав на бідного хлопчика, насправді був надгробної плитою, яку з братської могили перенесли в центр міста. Але невже Кирюша загинув через помсту потривожених духів?

Крім того, ясновидці з’ясують: Марина народила Кирюшу від одруженого чоловіка… А вітчим, який виховував хлопчика, колись брав участь у зведенні церкви. За словами Сурена, ця церква була побудована на трупах!

Екстрасенси шокують: енергетика хлопчика відштовхувала всі хрести, а справжньою причиною його смерті став якийсь магічний рикошет…

Невже до смерті 6-річного Кирила причетна дружина його біологічного батька? Хто зарив хрест в могилу дитини? І чому екстрасенси вважають магію вірусним захворюванням? Дивіться вже в понеділок, 19 березня, о 20:00 на СТБ.

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