Учасників «Битви екстрасенсів»-18 викупають у пекельному котлі

«Битва екстрасенсів»-18 випуск 2 вже завтра з’явиться на телеекранах. Містичне реаліті здивує глядачів шокуючими розслідуваннями, а також таємницями героїв, які учасники розкриють під час випробувань. Цього разу ясновидці не тільки дадуть відповіді на запитання звичайних людей, ризикуючи при цьому опинитися в чані зі смолою, а й з’ясувати, чому молоду жінку протягом усього життя переслідує таємнича сутність…

Другий випуск проекту традиційно розпочнеться з оголошення дванадцяти учасників, які поборються за звання найсильнішого ясновидця «Битви екстрасенсів»-18.

У першому випробуванні – випробуванні натовпом – ясновидців перевірятимуть на міцність висотою, питаннями звичайних людей і пекельним котлом! Дія відбудеться в торговому центрі, і кожен охочий зможе поставити учасникам п’ять питань. Перша помилка наблизить екстрасенса до пекельного чана, друга – занурить його повністю. Додатковою незручністю стане те, що ясновидці за допомогою спеціальних кріплень будуть підвішені під самою стелею! Хто ж стане жертвою ганебного покарання?

Після першого випробування екстрасенси спробують з’ясувати, чому на фото молодої дівчини, люблячої матері та турботливої доньки з’явився… череп. Крім того, у снах до неї приходить таємнича сутність, після чого з дівчиною обов’язково трапляється якась неприємність. В ході розслідування один з ясновидців зникне, що зробить практично неможливою роботу інших. Адже тільки йому було знамення про те, яку вимолену та від чого потрібно рятувати…

Чи зможуть учасники допомогти стривоженій дівчині? Чи з’ясують, що за сутність переслідує її протягом усього життя? Які таємниці звичайних людей відкриються екстрасенсам під час випробування натовпом? А також хто покине проект першим? Дізнайтеся вже завтра о 19:00 на СТБ.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.