«Один за всіх»-11: що чекає на глядачів у сьомому випуску

Вже завтра, 18 березня, на телеканалі СТБ можна буде подивитися 7 випуск «Один за всіх»-11. Більше за все маленька Карина та її молодший брат Женя бояться, що тато вб’є маму, потрапить за ґрати, а їх відправлять у притулок. Про це діти розповіли у своєму відеозверненні до редакції «Один за всіх». Сестричка і братик записали зворушливе послання з криком про допомогу. І цієї неділі Дмитро Карпачов разом з експертами та гостями студії буде розбиратися в непростій ситуації, щоб врятувати дітей.

Злий погляд, червоні очі та стиснуті кулаки − так описує маленька Карина свого тата в хвилини гніву. Дівчинка розповіла, що батько б’є маму і звинувачує у зраді. Школярка зізнається, що часом їй самій навіть доводиться пити заспокійливе після галасливих сварок, які влаштовують батьки.

Батько Карини і Жені впевнений: коли він повертається з роботи, у спальні стоїть «запах сексу». І це не єдиний привід підозрювати дружину в невірності. Але чи дійсно вона спить з іншими чоловіками?

Редакція проекту спробує домогтися істини і не лише визначить, чи говорить правду підозрювана в зрадах героїня програми, а й влаштує провокаційну перевірку для її ревнивого чоловіка.

Не пропустіть 7 випуск «Один за всіх»-11 вже завтра о 21:30 на телеканалі СТБ!