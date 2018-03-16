«Вечір з Наталею Гаріповою»: гостем випуску 3 стане Павло Костіцин

Вже завтра, 17 березня, глядачі побачать випуск 3 нового гумористичного шоу «Вечір з Наталею Гаріповою». Гостем студії стане незмінний ведучий проекту «Битва екстрасенсів» – Павло Костіцин.

В гості до Наталі Гаріпової прийде Павло Костіцин. Експерт з паранормальних явищ, який вже 10 років веде шоу «Битва екстрасенсів» стверджує, що володіє неймовірним чуттям. Але чи вдасться йому передбачити, які розіграші підготувала для нього ведуча? Що налякає героя до жаху і як він помститься Наталі Гаріповій?

Дивіться вже завтра, 17 березня, о 22:30 у випуску 3 «Вечір з Наталею Гаріповою»!