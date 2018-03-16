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Телеканал СТБ / Куди піти в Києві на День святого Патрика: афіша заходів на 17–18 березня

Куди піти в Києві на День святого Патрика: афіша заходів на 17–18 березня

Телеканал СТБ

День святого Патрика національне ірландське свято, яке відзначають у різних куточках світу. Куди піти у Києві 17 і 18 березня, щоб сповна відчути його атмосферу читайте в нашому матеріалі!

День святого Патрика

Ми вже розповідали вам, коли і як відзначають День святого Патрика, тепер же зробили добірку місць, у яких ви зможете насолодитися атмосферою Ірландії просто в Києві.

Кінопоказ «Провини наші»
17 березня 18:45
Кінотеатр «Київ»
Вартість 50–100 грн
До Дня святого Патрика пройде показ фільму «Провини наші», де головні ролі грають ірландськi актори – Майкл Фассбендер і Брендан Глісон. У центрі сюжету – сім’я, яка заробляє на життя кримінальними справами. Один з членів сімейства вирішує вийти з гри, виконавши останнє завдання. Чи зможе він подолати його?

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Ukr folk-core rock party
17 березня 19:00
Арт-паб «Бочка на Подолі»
Вартість 100 грн
У столичному пабі зіграють кілька гуртів, які здивують небанальним саундом. Тут і «колгоспні рокери», і тексти з пост-панком та регі, і фолк-панк з гуцульськими нотками. Такий День святого Патрика ви навряд чи забудете.

Караоке
17 березня 19:00
Ресторан-караоке «Draft»
Заклад пропонує взяти участь у розіграші цікавих подарунків, пов’язаних з Днем святого Патрика. Чому б не позмагатися у караоке-майстерності?

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Зелений парад
18 березня 16:00
Пам’ятник Т. Шевченку, навпроти Червоного корпусу Київського університету ім. Т. Шевченка
Вартість: безкоштовно
Щорічний парад до Дня святого Патрика пройде під звуки флейт та барабанів. Звісно, всім учасникам необхідно вбратися у зелені костюми, адже це традиційний колір свята.

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Iрландські паби
17–18 березня
Ірландське свято у столичному ірландському пабі – чому б і ні? Ознайомтеся зі спеціальними пропозиціями до Дня святого Патрика у закладах столиці. Наприклад, «О’Брайанс» і «О’Коннорс» пропонують музичний супровід вечора і лотерею з призами, та ірландське пиво, звісно ж.  

Відчуйте колоритну та гостинну Ірландію вже найближчих вихідних!

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