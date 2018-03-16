З настанням весни настрій змінюється на краще! Хочеться більше відпочивати та весело проводити час. Але що робити, якщо погода ще не дозволяє здійснювати тривалі прогулянки? Відправляйтеся в кіно! Визначитися, який фільм з новинок кінопрокату березня 2018 року варто подивитися першим, допоможе добірка від редакції stb.ua. Традиційно ми розповідаємо про найцікавіші та довгоочікувані прем’єри місяця. А що подивитися в кінотеатрах у вихідні дні в березні 2018 — дізнайтеся з нашої кіноафіші!

Занурення

Жанр: драма, мелодрама, трилер

Країна, рік: США, Франція, Іспанія, 2017 рік

Тривалість: 112 хвилин

Джеймс Мор — британський розвідник. Він уже кілька років є агентом під прикриттям. Даніель — океанолог. У неї призначена експедиція з дослідження морського дна. У них зовсім різні долі, але коли їм довелося зустрітися перед обличчям смерті, їхні серця возз’єднуються. Він у підвалі з терористами, вона за тисячу кілометрів у Гренландському морі, але обидва закоханих подумки пeрeнocятcя в той готель на пляжі у Франції, дe вoни були тaкими щасливими разом.

Складки часу

Жанр: пригоди, фантастика, сімейний

Країна, рік: США, 2018

Тривалість: 110 хвилин

Маргарет Муррі — донька справжнього генія. Вона, як і багато дітей, мріяла про захопливі пригоди, в ході яких можна буде побачити незвичайні істоти. Але якось під час проведення одного з наукових експериментів з часом її батько зник. Багато років вона відчувала себе самотньо, поки не вирішила серйозно зайнятися його пошуками. Тому вирішила вирушити в подорож часом…

Вечеря

Жанр: драма, трилер, кримінал

Країна, рік: США, 2017

Тривалість: 120 хвилин

В основі фільму лежить історія двох братів. Один з них — майбутній прем’єр-міністр Стен Ломан, другий постійно в пошуку роботи. Якось увечері, щоб зробити розбір польотів, вони зустрілися за одним столом в ресторані. Під час розмови з’ясується: їхні сини-підлітки скоїли жахливий злочин, який може перешкодити Стену стати міністром. Щоб замести сліди, вони продумують складний план. Але найцікавіше: проблеми та їх вирішення знову зближують братів!

Дикі предки

Жанр: мультфільм

Країна, рік: Велика Британія, Франція, 2018

Тривалість: 89 хвилин

Дія відбувається в доісторичні часи, коли Землею ходили динозаври та мамонти. Головний герой мультфільму, печерна людина на ім’я Даг, об’єднує своїх побратимів у боротьбі проти могутнього ворога. У ході подій розкриваються цікаві моменти історії. Наприклад, як зароджувався футбол. Мультфільм насичений різноплановими жартами та пригодами.

Примарна нитка

Жанр: драма, мелодрама

Країна, рік: США, 2017

Тривалість: 130 хвилин

Події фільму розгортаються в Британії 1950-х років навколо лондонської індустрії моди. Рейнольдс Вудкок — успішний американський кутюр’є, якого вирізняє не тільки блискучий талант, а й досить складний характер. Він ставиться до своїх робіт як до творів мистецтва, удосконалюючи та видозмінюючи різні деталі. Поступово помовка про видатного кутюр’є розноситься далеко за межі його рідного Нью-Йорка. Незабаром талановитому модельєрові надається можливість попрацювати для еліти британського суспільства і членів королівської сім’ї.

Червоний горобець

Жанр: трилер

Країна, рік: США, 2018

Тривалість: 139 хвилин

Фільм розповідає історію офіцера російської розвідки Домініки Єгорової та агента ЦРУ Натаніеля Неша, якого дівчина повинна вивести на чисту воду. У минулому Домініка була балериною, але після того, як пройшла навчання в школі «горобців», де унікальних молодих людей навчають використовувати своє тіло і розум як небезпечну зброю, стала шпигуном. Під час роботи між Домінікою і Натаніелем виникають стосунки, що ставлять під загрозу безпеку обох держав…

Лара Крофт: Розкрадачка гробниць

Жанр: пригоди, бойовик

Країна, рік: США, 2018

Тривалість: 122 хвилини

Початок шляху! У надії знайти зниклого батька, а також завершити його археологічне дослідження та повернути колишню славу свого імені Лара Крофт відправляється у свою першу пригоду. Однак на загадковому острові їй доведеться по-справжньому боротися за виживання проти місцевого культу, застосовуючи всю вправність, силу і вміння користуватися зброєю.

Читайте також: Афіша концертів на березень 2018 у Києві: вибір редакції СТБ

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ