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Телеканал СТБ / День Святого Патрика: 5 фактів про свято

День Святого Патрика: 5 фактів про свято

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День святого Патрика в 2018 році відзначається 17 березня. Масштабне святкування відбувається в Ірландії, Північній Ірландії, на острові Монтсеррат, у канадській провінції Ньюфаундленд і Лабрадор. Також День святого Патрика набув популярності в країнах з великою ірландською діаспорою: у Канаді, Великобританії, США, Аргентині, Австралії та Новій Зеландії. Ми підготували декілька цікавих фактів про свято!

День Святого Патрика 2018

1. Свято пов’язане з хрещенням Ірландії та небесним покровителем країни – святим Патриком. Але зараз цей день люблять відзначати і в інших країнах світу. Особливо часто він святкується любителями ірландської випивки.

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2. В Ірландії День святого Патрика є державним святом. В країні до цього дня ретельно готуються. Проводять фестивалі, концерти, паради і відкриті театральні вистави. Люди вбираються в яскраві екстравагантні костюми зеленого кольору. Також багато хто прикріплює до свого одягу конюшину або трилисник, який є символом цього свята.

День Святого Патрика парад

3. Вся Ірландія і ті країни, які відзначають День святого Патрика, 17 березня «зеленіють». Випічка, пиво, солодощі, костюми і багато іншого буде тільки зеленого кольору. У Чикаго цього дня навіть річку спеціально фарбують у смарагдовий.

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День Святого Патрика выпечка

4. Девіз Дня святого Патрика – «Craic». Це слово означає «насолода і веселощі». 17 березня в Ірландії всі повинні танцювати, веселитися і пити ірландське пиво і віскі.

День Святого Патрика зеленая река в Чикаго

5. Є ще один цікавий факт про святкування Дня святого Патрика. Існує звичай під назвою «Чарка Патрика». Він полягає у тому, щоб в останній стакан пива або віскі кинути трилисник. Після цього потрібно випити вміст склянки, а трилисник викинути через ліве плече. Ірландці вважають, що такий ритуал принесе щастя.

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чарка патрика

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