Весна – прекрасна пора для відпочинку та відвідування різних заходів. У березні 2018 року в Києві відбудеться безліч концертів, які припадуть до смаку будь-якому меломану. Концертні зали Києва прийматимуть таких артистів, як Julinoza, Onuka, Tayanna та ін. Також столицю відвідають зірки світового рівня – Lara Fabian і Paul Manandise. А шанувальники класики та джазу зможуть почути улюблені композиції у виконанні неперевершених музикантів. Читайте афішу концертів на березень 2018 року на нашому сайті, щоб не пропустити найцікавіше.
Lara Fabian
2, 3 і 4 березня 19:00
Національний палац мистецтв «Україна»
Вартість квитків 550–5500 грн
TAYANNA
3 березня 19:00
Caribbean Club
Вартість квитків 220–990 грн
Paul Manandise
6 березня 20:00
Caribbean Club
Вартість квитків 200–450 грн
Detach
10 березня 19:00
Будинок культури НТУУ КПІ
Вартість квитків 280–800 грн
All star jazz
16 березня 19:00
Будинок врхітектора
Вартість квитків 225–450 грн
KADNAY
17 березня 19:00
ATLAS
Вартість квитків: 250-700 грн
Onuka
20-21 березня 19:00
Міжнародний центр культури і мистецтв
Вартість квитків 880–2200 грн
JULINOZA
24 березня 19:00
Caribbean Club
Вартість квитків 150–650 грн
ILLARIA
31 березня 19:00
Caribbean Club
Вартість квитків 200–1100 грн
Читайте також: Хто поїдете на Євробачення-2018 від України