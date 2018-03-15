В Україні є багато людей, які хочуть і можуть змінити країну, але не знають, з чого почати і як реалізувати свої ідеї. Для таких небайдужих і активних громадян було створено проект «Нові лідери» за підтримки групи StarLightMedia. Це відповідь на суспільний запит щодо нових лідерів. Проект залучить креативних, амбіційних людей з чистою репутацією до вирішення проблем державного рівня.

Учасники повинні представити свої ідеї експертам, ЗМІ та інтернет-аудиторії. Ті, хто набере найбільше голосів, стануть героями телевізійного формату, який вийде в ефір телеканалу ICTV восени 2018 року. Переможець отримає не тільки соціальний капітал і медійність, а й грошовий приз для реалізації ідеї.

Не думайте, що для участі необхідний виключно грандіозний план. Адже всі великі справи починаються з бажання та ідеї, а проект «Нові лідери» допоможе її реалізувати.

Якщо вам є що запропонувати і ви хочете стати новим лідером – реєструйтеся тут.

Всі умови участі в проекті можна дізнатися на сайті NOVILIDERY.COM.

