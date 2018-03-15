«Любі друзі»: «Вікна-новини» покажуть спецпроект про відносини України із західними країнами-сусідами

15 березня у програмі «Вікна-новини» на СТБ стартує семисерійний спецпроект «Любі друзі» кореспондента Дмитра Литвиненка. Цикл сюжетів розповість про відносини України із західними країнами-сусідами – Польщею та Угорщиною. Глядачі дізнаються, хто і з якою метою залякує суспільство в Польщі, Угорщині та Україні. Як створюється віртуальна реальність, де панує ненависть і привиди минулого.

«Ми два місяці подорожували Польщею та Угорщиною. Тепер готові розповісти глядачам, де правда між нашими країнами, де брехня, а де віртуальна реальність. Наша мета – повернути спокій. Навчитися бачити справжні проблеми і вирішувати їх. Виробити психічний імунітет. Наш спецпроект розбиває страхи та ілюзії», – зазначає Дмитро Литвиненко.

У циклі сюжетів глядачі побачать не просто огляд подій або констатацію вже відомих фактів. Командою програми було проведено величезне дослідження, яке дало несподівані результати.

«Ми сходимо на марш ультрапатріотів у Польщі. Доведемо, що антибандерівські виступи в цій країні та акції сепаратистів на Закарпатті – це лише театр, створення міфу. Ми знайдемо російську колону в Будапешті та Варшаві, а також впливових чиновників-шпигунів. З’ясуємо, на кого вони працюють і які завдання виконують. Підемо до будинку, де прописана російська агентура Варшави. Знайдемо організації, замасковані під українські культурні центри, що працюють проти України. А також розповімо, як польські, угорські та українські політики змушують нас говорити про історію, щоб ми не заговорили про економіку», – повідомляє автор спецпроекту.

Соціологічні дослідження показують: українці ставлять Польщу на друге місце у списку найнебезпечніших для перебування країн. Завдання спецпроекту – показати, наскільки це абсурдно. Крім того, стане відомо, як польські міста змагаються за українських мігрантів, найбажаніших працівників, які рятують нині польську економіку від колапсу. Поставити під загрозу безпеку українців – втратити цей ресурс.

Як зазначає Дмитро Литвиненко, якщо забути про історичні травми і політику, відносини між країнами-сусідами тільки покращаться. За допомогою торгівлі, подорожей і вивчення один одного можна стати набагато ближчими. Реальність – вільна від міфів і штампів.

Дивіться спецпроект «Любі друзі» з 15 по 23 березня у програмі «Вікна-новини» о 17:30 і 22.00 на СТБ.