День святого Патрика – національне ірландське свято, яке відзначають у різних куточках світу. Куди піти у Києві 17 і 18 березня, щоб сповна відчути його атмосферу – читайте в нашому матеріалі!

Ми вже розповідали вам, коли і як відзначають День святого Патрика, тепер же зробили добірку місць, у яких ви зможете насолодитися атмосферою Ірландії просто в Києві.

Кінопоказ «Провини наші»

17 березня 18:45

Кінотеатр «Київ»

Вартість 50–100 грн

До Дня святого Патрика пройде показ фільму «Провини наші», де головні ролі грають ірландськi актори – Майкл Фассбендер і Брендан Глісон. У центрі сюжету – сім’я, яка заробляє на життя кримінальними справами. Один з членів сімейства вирішує вийти з гри, виконавши останнє завдання. Чи зможе він подолати його?

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Ukr folk-core rock party

17 березня 19:00

Арт-паб «Бочка на Подолі»

Вартість 100 грн

У столичному пабі зіграють кілька гуртів, які здивують небанальним саундом. Тут і «колгоспні рокери», і тексти з пост-панком та регі, і фолк-панк з гуцульськими нотками. Такий День святого Патрика ви навряд чи забудете.

Караоке

17 березня 19:00

Ресторан-караоке «Draft»

Заклад пропонує взяти участь у розіграші цікавих подарунків, пов’язаних з Днем святого Патрика. Чому б не позмагатися у караоке-майстерності?

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Зелений парад

18 березня 16:00

Пам’ятник Т. Шевченку, навпроти Червоного корпусу Київського університету ім. Т. Шевченка

Вартість: безкоштовно

Щорічний парад до Дня святого Патрика пройде під звуки флейт та барабанів. Звісно, всім учасникам необхідно вбратися у зелені костюми, адже це традиційний колір свята.

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Iрландські паби

17–18 березня

Ірландське свято у столичному ірландському пабі – чому б і ні? Ознайомтеся зі спеціальними пропозиціями до Дня святого Патрика у закладах столиці. Наприклад, «О’Брайанс» і «О’Коннорс» пропонують музичний супровід вечора і лотерею з призами, та ірландське пиво, звісно ж.

Відчуйте колоритну та гостинну Ірландію вже найближчих вихідних!