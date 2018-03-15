«Холостяк»-8: про що розповість другий випуск проекту?

Вже завтра, 16.03.2018, глядачі побачать другий випуск шоу про стосунки «Холостяк»-8. У минулому епізоді Рожден Анусі попрощався одразу з 12 учасницями. Як будуть розвиватися події далі? Хто покине шоу на другій Церемонії троянд? І чи з’явиться Настя — дівчина, якої не було на першій вечірці?

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У другому випуску шоу «Холостяк»-8 учасницям доведеться впоратися з безліччю випробувань. Від того, наскільки дівчата вміють боротися з труднощами, напряму залежить їхнє майбутнє на проекті.

Традиційно учасниці запишуть відеозвернення до холостяка. Про що їхні слова змусять задуматися Рождена?

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У минулому випуску не з’явилася одна з учасниць — таємнича Настя. На першу вечірку дівчина прислала замість себе телефон, за яким з нею зв’язався Рожден. Чи з’явиться незнайомка в новому випуску проекту? Чи глядачам так і не випаде шансу з нею познайомитися?

Ну і, звичайно ж, друга Церемонія троянд: хто з дівчат покине проект?

Дивіться випуск 2 «Холостяк»-8 вже завтра о 20:00 на телеканалі СТБ!