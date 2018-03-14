Вже завтра, 15 березня, в ефір вийде 7 випуск «Я соромлюсь свого тіла»-5. Неймовірні історії нових пацієнтів столичної клініки проекту, труднощі та успіхи лікування минолурічних героїв, а також – ще один оригінальний експеримент, присвячений органу, без якого неможливо полетіти в космос. Докладніше про те, що чекає на глядачів у свіжому епізоді «Я соромлюсь свого тіла», читайте в нашому матеріалі.

Анна Драгальчук – перша пацієнтка Катерини Безвершенко в 7 випуску. Декілька років тому жінка внаслідок стресу повністю втратила волосся. Зараз її подружньому життю нічого не загрожує, проте Аня й досі вимушена ходити в перуці. Чи можливо перемогти алопецію та повернути пацієнтці волосся, будуть з’ясовувати фахівці проекту.

Також лікарі допомагатимуть Андрію Ужві. Проблема молодого хлопця – косоокість і опущення повік, через що його погляд здається затуманеним, наче він постійно перебуває у стані алкогольного сп’яніння.

А ось ситуація Каті Сологуб – справжній медичний детектив. Протягом п’яти років на її тілі з’являються незрозумілі утворення, візуально схожі на бородавки. «Я соромлюсь свого тіла» спробує вирішити найбільш загадковий медичний випадок за всі сезони проекту.

Окрім нових пацієнтів, глядачі побачать продовження торішніх історій. Зокрема, дізнаються, чи вдалося Уолтеру Негване і Наталі Прохоренко зачати дитину, Зінаїді Коваль – вирішити проблему випадіння піхви, а Наталі Пронько пройти складний шлях реабілітації після міофасціального больового синдрому.

Не за планом піде лікування однієї з найскладніших пацієнток цього року – Карини Рубльової. Нещодавно дівчина народила дочку, але її власне життя й досі під загрозою. Крім того, молода мама дізнається, чи успадкувала її схильність до раку новонароджена Богдана.

І, звісно, «Я соромлюсь свого тіла» продовжить знайомити українців із власними тілами за допомогою експериментів. У новому епізоді – разом із Катериною Безвершенко про загадковий та невловимий орган у людському тілі – вестибулярний апарат.

Дивіться 7 випуск «Я соромлюсь свого тіла»-5 вже завтра о 20:00 на телеканалі СТБ!

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